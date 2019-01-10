HABER

Viyana 2019 Uluslararası Turizm Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:13 | Son Güncelleme

Fuarda açılan Türkiye standı yoğun ilgi gördü

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan "2019 Uluslararası Turizm Fuarı"nda Türkiye standı büyük ilgi gördü.

Messe Fuar Alanı'nda 80 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 150 metrekarelik bölümde stant açtı.

Fuarda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer alıyor.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'nın açılışına katıldığı fuarda, Türk standını ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkonsolos Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viyana Turizm Fuarı’nın dünyada önemli fuarlardan biri olduğunu belirterek, fuara 500 bine yakın ziyaretçinin katıldığını söyledi.

Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli ayaklarından birinin turizm olduğunu ifade eden Kaya, "Avusturya’dan ülkemize geçen yıl 300 bine yakın Avusturyalı turist ziyaret gerçekleştirdi. Aslında bu rakam 2015’de 500 bine yakındı ancak siyasi sorunlar nedeniyle bir düşüş yaşanmıştı. Geçen yıl yüzde 23 civarında bir artış yaşandı. İnşallah bu yıl bu artış daha da yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya’da yaşayan Türk toplumunun fuara katılarak Türkiye standını ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Kaya, bu yılki fuarın çok canlı başladığını, geçen yıla oranla çok daha fazla katılım olacağı yönünde izlenim edindiğini dile getirdi.

Kaya, ilk gün olmasına rağmen Avusturyalıların Türkiye standına yoğun ilgi gösterdiğini, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyileşmesinin burada etkili olabileceğinin altını çizdi.

Fuar, 4 gün sürecek.

PARTNERBir Behlül Haznedar olmak kolay değilBir Behlül Haznedar olmak kolay değil
Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldıOsmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldı
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asip Kaya' Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Hava Yolları Viyana 2019 Uluslararası Turizm Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.