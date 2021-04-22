Viyana görüşmesine ilişkin çok önemli açıklama!

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde basın mensuplarına ABD-İran görüşmelerini değerlendirdi.

Yetkili, Viyana'daki görüşmelerde ABD yönetiminin, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına dönmesi karşılığında hangi yaptırımları ne şekilde kaldırmayı düşündüğüne ilişkin bir yol haritasını İran tarafına sunduğunu açıkladı.

Söz konusu yol haritasının ve spesifik olarak hangi yaptırımların kaldırılmasının gündemde olduğunun detaylarına girmeyen yetkili, Viyana'daki arabulucu ülkeler aracılığıyla sunulan yol haritasında yaptırımların 3 başlık altında toplandığını anlattı.

Buna göre ABD, yaptırım maddelerini, "nükleer anlaşma kapsamında kaldırılacak yaptırımlar", "anlaşmayla ilgisiz olan ve devam edecek olan yaptırımlar" ve "nükleer anlaşma kapsamında kaldırılıp kaldırılmayacağı değerlendirilmesi gereken yaptırımlar" olarak 3 kategoride topladı.

TRUMP DÖNEMİNDEKİ BAZI YAPTIRIMLAR TARTIŞMA KONUSU

ABD'li yetkili, görüşmelerde en zor başlığın 3. başlık olduğunu çünkü Donald Trump döneminde getirilmiş olan çok sayıdaki yaptırım maddesinin bu kategoriye girdiği ve anlaşmayla ilgili olup olmadıklarının tartışıldığını dile getirdi. Trump dönemindeki bazı nükleer yaptırımların terörle mücadele yaptırımı başlığı altında uygulanmasını örnek veren yetkili, bu gibi konuları halen görüştüklerini belirtti.