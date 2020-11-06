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Viyana istihbarat şefi görevden alındı

06.11.2020 22:46 | Son Güncelleme

Avusturya’da pazartesi günü düzenlenen terör saldırısı sonrası iç istihbarat servisinin Viyana başkanı görevden alındı.

Viyana istihbarat şefi görevden alındı

Avusturya’nın başkenti Viyana'da pazartesi günü düzenlenen ve dört kişinin can verdiği terör saldırısının faturası istihbarata kesildi. Viyana Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Erich Zwettler görevden alındı. Kararı, Viyana Eyalet Polisi Başkanı Gerhard Pürstl düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Zwettler'in kendi isteği üzerine görevden alındığını söyleyen Pürstl istihbarat şefinin "usulüne uygun bir inceleme ve aydınlatma yapılmasına" engel olmamak için bu yolu tercih ettiğini belirtti.

Viyana'da Pazartesi akşamı 20 yaşındaki bir radikal İslamcı bir barda oturan kişilere ve restoran çalışanlarına ateş açmış ve dört kişiyi öldürmüştü. Saldırıda 22 kişi yaralanmış, saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

İçişleri Bakanı: Hoşgörülemez hatalar

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer bugün yaptığı açıklamada saldırı öncesinde yetkili makamların hata yaptığını söyledi. Nehammer "açık" ve hükümet açısından "hoşgörülemez hataların" söz konusu olduğunu ifade etti. Saldırganın Alman iç istihbarat servisi tarafından izlenen kişilerle temas halinde olduğunu söyleyen Nehammer Alman makamlarının verdiği bilgilerin Avusturya'da sonuçsuz kaldığını belirtti. Nehammer ayrıca Slovakya gizli servisinin saldırı öncesinde Avusturya makamlarını saldırganın cephane alma girişiminde olduğu yönünde bilgilendirdiğini söyledi.

Almanya'da bugün Osnabrück, Kassel ve Pinneberg kentlerinde 4 kişinin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Şahıslardan ikisinin temmuz ayında Viyana'da zanlı ile biraraya geldiği belirtiliyor.

Avusturya hükümeti bugün ayrıca Viyana'da Melit İbrahim Camii ile Tevhid Camii'nin kapatılmasına karar verdi. İki kuruluşun zanlının sık sık ziyaret ettiği yerler olduğu belirtiliyor. Karar, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural ile yapılan toplantı sonrasında alındı. Tevhid Camii'nin IGGÖ'ye bağlı olduğu Melit İbrahim Cami Derneği'nin ise IGGÖ'ye bağlı olmadığı öğrenildi.

Avusturya'da başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 16 şüpheli gözaltına alınırken savcılığın verdiği bilgilere göre bunlardan 6'sı yine serbest bırakıldı.

DW, AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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