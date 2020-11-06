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Viyana saldırısı: Avusturya 'Saldırganın radikalleşmesinde etkili oldu' dediği camiyi ve derneği kapattı

06.11.2020 17:14 | Son Güncelleme

Avusturya hükümeti, başkent Viyana'da dört kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı saldırının ardından, ülkedeki "radikal" camilerin kapatılacağını açıkladı. Daha sonra Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, saldırgan Kujtim Fejzula'nın gittiği bir cami ve İslami derneğin kapatıldığını, iki yerin Fejzulai'nin "radikalleşmesinde" etkili olduğunu söyledi.

Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, Pazartesi günü başkent Viyana'da dört kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı saldırının ardından, ülkedeki bir caminin ve bir İslami derneğin kapatılacağını açıkladı.

Susanne Raab, iki yerin de saldırgan Kujtim Fejzulai'nin "radikalleşmesinde etkili olduğunu" söyledi.

Caminin, Viyana'nın Ottakring bölgesinde olduğu bildiriliyor.

Bu camideki bir vaizin, Suriye'de Almanca konuşan bir tugaya komuta ettiği, daha sonra da bir insansız hava aracı saldırısında öldüğü belirtildi.

Avusturya ve Kuzey Makedonya vatandaşı Fejzulai Viyana'da altı farklı noktada ateş açıp, ikisi kadın ikisi erkek dört kişiyi öldürmüş, özel kuvvetlerin operasyonuyla vurulmuştu.

Avusturya makamları, 20 yaşındaki saldırganın bağlantılarını araştırıyor.

Saldırıyı IŞİD üstlenmiş, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Fejzulai'in örgüte katılmak için Suriye'ye gitmek üzere Eylül 2018'de Türkiye'ye uçtuğunu ve Türkiye'de gözaltına alınıp, Ocak 2019'da Avusturya'ya gönderildiğini açıklamıştı.

Almanya'da baskınlar

Öte yandan, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında Almanya'nın Hamburg kentinde çeşitli adreslere baskınlar yapıldı.

Alman polisi, saldırgan ile bağlantılı olduğundan kuşkulanılan dört kişinin evini aradı.

Polis, bu kişilerin zanlı olarak değerlendirilmediğini, ancak saldırganla temasları olduğunu ve ikisinin Fejzulai ile şahsen görüştüğünü belirtti.

Hamburg'ta Kassel, Osnabrück ve Pinneberg semtlerinde yapılan baskınların, Almanya'daki bağlantılarının araştırıldığını da gösteriyor.

Saldırının ardından Avusturya'da 16 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin altısı serbest bırakılırken, yetkililer İsviçre'deki bazı ipuçlarının da takip edildiğini bildirdi.

'24 saat izlenen kişiler'

Almanya İçişleri Bakanı Hoost Seehofer, Almanya'daki bağlantıların "24 saat izlenen kişiler" olduğunu söyledi.

Evleri aranan dört kişinin 19 ila 25 yaşlarında ve "İslamcı çevrenin" bir parçası oldukları da belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bakan Karl Nehammer ve Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın düzenleyeceği basın toplantısında daha fazla ayrıntı verileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın olaydan önce elinde kalaşnikofla poz verdiği bir fotoğrafını paylaştığını açıkladı.

'Yanlış camiye gitti'

Bu arada Nisan 2019'da 22 ay hapis cezası verilen Kuzey Makedonya kökenli Avusturya vatandaşı Fejzulai'nın, Aralık ayında erken serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Fejzulai'nin Temmuz ayında kalaşnikof mermisi satın almak için Slovakya'ya gittiği ve Slovak polisinin derhal bu bilgiyi Avusturya'ya bildirdiği, ancak bu konunun takip edilmediği ortaya çıkmıştı.

Avukatı Nikolaus Rast, Avusturya medyasına yaptığı açıklamada, Fejzulai'nin tamamen normal bir aileden geldiğini, ancak yanlış insanlarla arkadaşlık yaptığını söylemişti.

Rast, "Toplumdaki yerini araya, genç bir adamdı. Görünüşe bakılırsa yanlış camiye gitti. Bir katil olabileceğini asla aklıma bile getiremezdim" demişti.

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