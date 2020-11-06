Viyana saldırısı: Avusturya 'Saldırganın radikalleşmesinde etkili oldu' dediği camiyi ve derneği kapattı

Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, Pazartesi günü başkent Viyana'da dört kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı saldırının ardından, ülkedeki bir caminin ve bir İslami derneğin kapatılacağını açıkladı.

Susanne Raab, iki yerin de saldırgan Kujtim Fejzulai'nin "radikalleşmesinde etkili olduğunu" söyledi.

Caminin, Viyana'nın Ottakring bölgesinde olduğu bildiriliyor.

Bu camideki bir vaizin, Suriye'de Almanca konuşan bir tugaya komuta ettiği, daha sonra da bir insansız hava aracı saldırısında öldüğü belirtildi.

Avusturya ve Kuzey Makedonya vatandaşı Fejzulai Viyana'da altı farklı noktada ateş açıp, ikisi kadın ikisi erkek dört kişiyi öldürmüş, özel kuvvetlerin operasyonuyla vurulmuştu.

Avusturya makamları, 20 yaşındaki saldırganın bağlantılarını araştırıyor.

Saldırıyı IŞİD üstlenmiş, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Fejzulai'in örgüte katılmak için Suriye'ye gitmek üzere Eylül 2018'de Türkiye'ye uçtuğunu ve Türkiye'de gözaltına alınıp, Ocak 2019'da Avusturya'ya gönderildiğini açıklamıştı.