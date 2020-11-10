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Viyana saldırısında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 16:39 | Son Güncelleme

Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Puerstl, geçtiğimiz hafta yaşanan Viyana terör saldırısının failinin, saldırıda kimseden yardım almamış olabileceğini ifade etti.Geçtiğimiz hafta Viyana’da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Viyana terör saldırısı hakkında polis yetkilerinden açıklama geldi.

Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Puerstl, geçtiğimiz hafta yaşanan Viyana terör saldırısının failinin, saldırıda kimseden yardım almamış olabileceğini ifade etti.
Geçtiğimiz hafta Viyana’da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Viyana terör saldırısı hakkında polis yetkilerinden açıklama geldi. Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Puerstl yaptığı basın açıklamasında, terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimseden yardım almadan tek başına hareket etmiş olabileceğinin altını çizdi. Puerstl, “Şu ana kadar saldırganın yalnız olduğu teorisinden ayrılmamız için hiçbir belirti bulunmuyor. Soruşturmanın konusu, saldırganın evinden olay yerine geldiği alanı kapsıyor” ifadelerini kullandı.

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