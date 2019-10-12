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Viyana Yunus Emre Enstitüsünde cam üfleme atölyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 21:52 | Son Güncelleme

Cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş: - "Yunus Emre Enstitüsünün bizlere böyle bir imkan tanıması Türk kültürünü tanıtmamız açısından çok önemli. Dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre aracılığıyla cam sanatını tanıtıyor olmaktan mutluluk duyuyorum"

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen cam üfleme atölyesine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

YEE’nin sergi salonunda iki gün süren cam üfleme atölyesinde davetliler, Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş’in öncülüğünde yalnız camın çeşitli sanat eserlerine dönüşümünü izlemekle yetinmedi aynı zamanda deneme imkanı da buldu.

AA muhabirine konuşan Pekeş, Viyana YEE’de iki gün boyunca cam sanatı atölyesi yaptıklarını, yerli ve yabancı grupların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Pekeş, camın Türk el sanatlarına girişi, gelişmesi ve şu anki durumuna ilişkin katılımcıları bilgilendirdiğini ifade ederek "Kişilere özel cam yaptırdık, insanlar mutlu ayrıldılar atölyemizden." dedi.

- "Yabancıların Türkçe soru sorması beni mutlu etti"

Yurt içi ve dışında çeşitli festival ve etkinliklere katılarak Türk kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini dile getiren Pekeş, "YEE’nin bizlere böyle bir imkan tanıması Türk kültürünü tanıtmamız açısından çok önemli. Dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre aracılığıyla cam sanatını tanıtıyor olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Pekeş, YEE’nin çeşitli sanat dallarında yaptığı çalışmalar ve özellikle Türkçenin farklı ülkelerde öğrenilmesinde oynadığı önemli role dikkati çekerek "Ben gittiğim yerlerde kendi sanatımı uygularken oradaki yabancı insanların Türkçe olarak bana soru sormaları bize büyük bir mutluluk veriyor." dedi.

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