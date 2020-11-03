Viyana’da Altı Farklı Noktada Saldırı

‘‘Ülkemizde zor saatler geçiriyoruz’’ diyen Kurz, güvenlik güçlerine hayatlarını tehlikeye attıkları için teşekkür etti, ‘‘Polisimiz saldırının faillerine karşı kararlı adımlar atacak’’ diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana’da Pazartesi gecesi geç saatlerde düzenlenen saldırının ‘‘çirkin bir terör eylemi’ olduğunu söyledi. Kurz, ordunun başkentteki belirli noktaları koruyacağını, polisin de terör operasyonuna odaklanacağını kaydetti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı kişiler tarafından birden fazla noktada düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Polis Twitter’dan yaptığı açıklamada bir kişinin de öldüğünü bildirdi. İçişleri Bakanı saldırının faillerine yönelik operasyonun sürdüğünü söyledi.

Bakan, saldırının birden fazla kişi tarafından altı kadar noktada düzenlendiğini ve bu bölgelerin kent merkezindeki sinagogun bulunduğu caddenin çok yakınında olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı, ‘‘Şu an bunun bir terör saldırısı olduğuna inandığımızı doğrulayabilirim’’ dedi.

Bakan, çok sayıda yaralı olduğunu ve ölen olduğunun da sanıldığını ekledi, ancak rakam vermedi.

Polis ise Twitter’dan yaptığı açıklamada en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. ORF televizyonu da 15 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu, yedi kişinin ise durumunun ağır olduğunu aktardı.

