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Viyana’da Altı Farklı Noktada Saldırı

03.11.2020 02:17 | Son Güncelleme

Saldırılarda yaralananlar hastaneye sevkedilirken, Viyana’nın büyük bölümü güvenlik kordonu altına alındı. Halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı

Viyana’da Altı Farklı Noktada Saldırı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı kişiler tarafından birden fazla noktada düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Polis Twitter’dan yaptığı açıklamada bir kişinin de öldüğünü bildirdi. İçişleri Bakanı saldırının faillerine yönelik operasyonun sürdüğünü söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana’da Pazartesi gecesi geç saatlerde düzenlenen saldırının ‘‘çirkin bir terör eylemi’ olduğunu söyledi. Kurz, ordunun başkentteki belirli noktaları koruyacağını, polisin de terör operasyonuna odaklanacağını kaydetti.

‘‘Ülkemizde zor saatler geçiriyoruz’’ diyen Kurz, güvenlik güçlerine hayatlarını tehlikeye attıkları için teşekkür etti, ‘‘Polisimiz saldırının faillerine karşı kararlı adımlar atacak’’ diye konuştu.

ORF televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise polisin saldırının faillerini aramayı sürdürdüğünü bildirdi.

Viyana’nın büyük bölümü güvenlik kordonu altına alındı. Polise göre şüphelilerden biri vurularak öldürüldü. Halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Bakan, saldırının birden fazla kişi tarafından altı kadar noktada düzenlendiğini ve bu bölgelerin kent merkezindeki sinagogun bulunduğu caddenin çok yakınında olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı, ‘‘Şu an bunun bir terör saldırısı olduğuna inandığımızı doğrulayabilirim’’ dedi.

Bakan, çok sayıda yaralı olduğunu ve ölen olduğunun da sanıldığını ekledi, ancak rakam vermedi.

Polis ise Twitter’dan yaptığı açıklamada en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. ORF televizyonu da 15 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu, yedi kişinin ise durumunun ağır olduğunu aktardı.

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