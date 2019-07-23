Viyana’da İran ile kritik toplantı

İran ile nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceği pazar günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak olağanüstü toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıya, anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD dışındaki diğer imzacı ülkeler, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in temsilcileri katılacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yi temsilen toplantıya AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Maria Schmid başkanlık edecek.

AB tarafından yapılan açıklamada, İran, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin isteği üzerine yapılması kararlaştırılan, Rusya ve Çin’in de katılmayı kabul ettiği olağanüstü toplantıda, 2015 yılında imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) uygulanması ile ilgili tüm konuların görüşüleceği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak olağanüstü toplantıda nükleer anlaşmanın korunmasını sağlayacak esasların ve konu ile ilgili değişen koşulların ele alınacağını duyurdu.