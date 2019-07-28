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Viyana’da İran Toplantısı

28.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmaya taraf olan ülkeler Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi

Viyana’da İran Toplantısı

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmaya taraf olan ülkeler Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi.

Toplantıya anlaşmadan 2018 yılında çekilen Amerika katılmadı.

Toplantıya; İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve İran katıldı.

Toplantının amacı İran’la Batı dünyası arasında son haftalarda artan gerilimi düşürmekti.

Toplantıda İran’ı temsil eden heyette yer alan Abbas Araqchi, görüşmeleri yapıcı olarak niteledi ancak Avrupa’nın anlaşmayı kurtaramaması halinde ülkesinin nükleer taahhüdlerini azaltmaya devam edeceğini kaydetti.

Araqchi,”Atmosfer yapıcıydı. Müzakereler iyiydi. Herşeyi çözdüğümüzü söyleyemeyeceğim, çok fazla taahhüd vardı” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın 2018 yılında anlaşmadan çekilmesi ve Tahran’a yönelik daha sert yaptırımları yürürlüğe koymasının ardından İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve İran anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor.

İran Amerika’nın yaptırımlarına karşı adım atılmadığı gerekçesiyle nükleer anlaşmaya taahhüdlerinde kısıtlamaya gideceğini açıklamıştı.

Toplantı İran’ın İngiliz bayraklı bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı’nda alıkoymasının ardından geldi.

İngiltere de daha önce bir İran petrol tankerini Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoymuştu.

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