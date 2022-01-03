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Viyana’da Iran’la Nükleer Müzakereler Devam Ediyor

03.01.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Viyana’da, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran’ın nükleer programını kısıtlayan 2015 yılındaki anlaşmaya geri dönmeyi hedefleyen müzakereler yeniden başladı. ABD ve İran, 2015 anlaşmasına tam olarak katılıp katılmamayı müzakere ediyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran’ın nükleer programını kısıtlayan 2015 yılındaki anlaşmaya geri dönmeyi hedefleyen müzakereler yeniden başladı. Taraflar, yeni yıl nedeniyle müzakerelere bir süre ara vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, görüşmelerin "derinleşen bir sürece girdiğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 27 Aralık'ta Viyana'da yeniden başlayan sekizinci tur müzakerelerde Tahran'a yönelik yaptırımlar dahil olmak üzere dört alanda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Aynı şekilde ABD de görüşmelerde biraz ilerleme kaydedildiğini söylese de İran geçmişte Amerikan tarafını ”azami taleplere” sahip olmakla itham etmişti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price geçen hafta İran’ın mevcut müzakerelere yapıcı bir yaklaşım gösterdiğini söylemek için erken olduğuna dair bir açıklama yapmıştı.

Her iki taraf da anlaşmaya bütünüyle yeniden katılmaya istekli olduklarının sinyallerini verdi. Müzakerelerin 2021 yılının Nisan ayında başlamasından bu yana, anlaşmanın diğer imzacıları, sadece dolaylı yoldan müzakerelerde bulunan ABD ve İran delegasyonları arasında arabuluculuk yaptı.

ABD, 2018 yılında eski başkan Donald Trump döneminde Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen anlaşmadan çekildi.

Sonrasında İran, uranyumu maksimum sınırların üzerinde depolamak, uranyumu daha yüksek seviyelere çıkarmak ve daha gelişmiş santrifüjler kullanmak dahil olmak üzere anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden vazgeçti.

Fransa, Cuma günü İran'ın bir uydu roket fırlatmasını kınadı ve bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ve zamanlamasının Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği bir dönemde olması nedeniyle "daha da üzücü" bulduğunu söyledi.

Bu haberin içeriğindeki bazı bilgiler Associated Press, Agence France-Presse ve Reuters'den alındı.

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