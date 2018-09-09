Viyana’da kültürler arası diyalog etkinliği

VİYANA (AA) - Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Viyana Belediyesi tarafından farklı kültürlerin tanıtılması amacıyla ilki geçen yıl düzenlenen kültürler arası diyalog etkinliğine katıldı.

YEE, “Kültürler Arası Diyaloğun Uzun Gecesi” adlı etkinlikte Türk kültür ve sanatını Avusturyalılara aktardı.

Ülkede bulunan çeşitli kültürlere ait kurumlar başta olmak üzere uluslararası oluşumların iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, müzikten sanata, defilelerden açık oturumlara kadar birçok etkinlik düzenlendi.

YEE, etkinlik çerçevesinde karma resim sergisi açtı, ebru sanatını tanıttı ve Türk kahvesi ikram etti.

Enstitünün sergi salonunda açılan sergiye Fransa, İran, Kazakistan, Kolombiya, Makedonya, Avusturya, Polonya, Romanya, Rusya, İspanya ve Belarus'tan 20 sanatçıya ait resim, heykel ve diğer eserler sergilendi.

Ebru sanatına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, geleneksel Türk kahvesini diğer kahvelerden ayıran özellikler hakkında enstitü yetkililerinden bilgi aldı.

