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Viyana'da "Şefika Kutluer konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 03:17 | Son Güncelleme

Viyana'da "Şefika Kutluer konseri"

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da "sihirli flüt" unvanlı dünyaca ünlü Türk flüt virtüözü Şefika Kutluer konser verdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğindeki konsere çok sayıda Türk ve Avusturyalı davetli katıldı.

Konsere ev sahipliği yapan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, açılış konuşmasında, devlet sanatçısı olan ünlü flüt virtüözü Kutluer'in müzik hayatında sadece Türkiye'de değil, İtalya, Slovakya ve Avusturya gibi ülkelerden en üstün görev nişanlarına layık görüldüğünü söyledi.

Yardım, sanatçının aynı zamanda UNICEF'in "Türkiye iyi niyet elçisi" olduğunu hatırlatarak, Kutluer'in konserleri ve turnelerinde dünyaca ünlü orkestra şefleriyle çalıştığını dile getirdi.

Avusturyalı ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın doğum günü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen konsere katılmak üzere Viyana'ya gelen Kutluer, davetlilere Mozart'ın ünlü Türk Marşı başta olmak üzere yerli ve yabancı bestekarlara ait seçkin eserleri seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren klasik müzik severler, Kutluer’in seslendirdiği eserlerle hoş vakit geçirdi.

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"sihirli flüt" Şefika Kutluer Ümit Yardım Viyana’da Türk flüt sanatçısından konser

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