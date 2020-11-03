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Viyana’da Silahlı Saldırı

03.11.2020 00:04 | Son Güncelleme

Viyana'da silahlı saldırı düzenlendi. Avusturya medyası saldırının bir sinagogu hedef aldığını ve yaralılar olduğunu bildirdi

Viyana’da Silahlı Saldırı

Avusturya polisi başkent Viyana’nın merkezinde silahlı çatışma olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Avusturya medyası bir sinagogun hedef alındığını bildiriyor.

Polis Twitter'da yaptığı açıklamada, "Şehir İçi bölgesinde ateş açıldı - yaralılar var - halka açık yerlerden veya toplu taşıma araçlarından UZAK DURUN" mesajını paylaştı.

APA haber ajansı, İçişleri Bakanlığı’na dayanarak, bir polis memurunun vurularak ağır şekilde yaralandığını ve bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Falter gazetesinin editörü de, İçişleri Bakanlığı'na da atıfta bulunarak bir kişinin öldürüldüğünü kaydetti. Ancak bakanlıktan bir açıklama yapılmadı.

Bir polis sözcüsü, Viyana'nın merkezinde geniş çaplı güvenlik gücü konuşlandırmasının sürdüğünü söyledi.

Kronen Zeitung gazetesi bir sinagoga saldırıldığını bildirirken başka basın kuruluşları da, sinagog yakınlarındaki Schwedenplatz meydanında ateş edildiğini bildirdi.

Yahudi cemaati lideri Oskar Deutsch, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana sinagogunun ve bitişiğindeki ofislerin bir saldırıya hedef olup-olmadığının net olmadığını ve olay sırasında kapalı olduklarını duyurdu.

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