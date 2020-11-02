Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı

Avusturya basını bir polisin vurularak ağır yaralandığını yazdı. Çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.Avusturya basını Viyana'da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği haberleri geçiyor. Kronen gazetesinde yer alan haberde, Pazartesi akşamı düzenlenen saldırıda bir polis memurunun vurularak ağır şekilde yaralandığı ifade edildi. Gazete, yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Gazete, failin şehir merkezine doğru kaçtığını, Schwedenplatz (İsveç Meydanı) civarında silahlı çatışma sesleri duyulduğunu yazdı.

Viyana polisinin twitter hesabından yapılan açıklamada, şehir merkezinde "büyük bir polis operasyonu" düzenlendiği bildirildi. Emniyet sözcüsü ise şu an için daha fazla açıklama yapılmayacağını kaydetti.

Kronen gezetesi, Avusturya Yahudi Cemaatininin Yahudi vatandaşlara evlerini terk etmemeleri çağrısında bulunduğunu da duyurdu.

dpa, afp/TY,BÖ

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