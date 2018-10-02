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Viyana'da Türk-Macar Kültür etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 21:36 | Son Güncelleme

Viyana'da Türk-Macar Kültür etkinliği

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Macar Kültür Merkezi tarafından geleneksel kahve haftası kapsamında, iki ülkenin sanat ve kültürel açıdan etkilendiği tarihi değerlerin anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Tarihi bir kahve evinde düzenlenen programda, iki kültürün ortak değerleri, Türk ve Macar sanatçıların iki ülke hakkında kaleme aldığı çeşitli eserler davetlilerin ilgisine sunuldu.

Evliya Çelebi'nin Budapeşte notlarının Türkçe ve Almanca olarak aktarıldığı etkinlikte, Macaristan kültürünün bir parçası haline gelmiş olan Gül Baba Türbesi'nin iki kültür açısından önemine vurgu yapıldı.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, Gül Baba'nın Macar halkı tarafından benimsenmesinin ve bugün dahi hatırlanmasının her iki kültürü birbirine daha da yakınlaştırdığını belirterek, Avrupa Birliği Uluslararası Kültür Merkezleri (EUNIC) kapsamında her yıl düzenlenen Kahve Günleri etkinliğinde bu yıl Macaristan ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından katılımcılara, Osmanlı dönemi ve daha sonraki yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'de bulunan Macar devlet adamı ve sanatçıların Türk sanat ve kültürü, sosyal ve dini yaşamı hakkında kaleme aldığı eserlerden pasajlar okundu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı program, ünlü Macar besteci Bela Bartok'un eserlerinden oluşan müzik dinletisiyle sona erdi.

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