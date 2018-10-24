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Viyana’da Türk müzisyenlerden klasik müzik konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 00:34 | Son Güncelleme

Viyana’da Türk müzisyenlerden klasik müzik konseri

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Borusan Quartet müzik grubu tarafından seslendirilen yerli ve yabancı eserler, davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, farklı ülkelerin Viyana’daki büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, açılışta yaptığı konuşmada, müzik grubunu tanıtarak, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülmüş Borusan Quartet’i misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çarıkçı, sanatçılar tarafından büyükelçiliğin balo salonunda verilen konserde, 1776 yapımı Lorenzo Storioni keman, 1785 yapımı Ferdinando Gagliano keman, 2008 yapımı Stefano Conia viyola ve 1740 yapımı Petrus Guarneri viyolonselin kullanılacağını bildirdi.

Borusan Quartet müzik grubu, konserde Ludwig Van Beethoven gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra Burhan Öçal ve Viyolonist Kevser Hanım gibi Türk bestekarların eserlerini de seslendirdi.

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