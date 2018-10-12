VİYANA (AA) - Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Avusturyalı ünlü yazar Stefan Zweig'ın Türkçeye kazandırılan eserlerinin yanı sıra yaşamını ele alan bir konferans düzenlendi.

Enstitünün konferans salonunda çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Stefan Zweig'ın hemen her eserinin Türkçeye tercüme edilmesinin Türk okurlarının ona verdiği değerin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Yorulmaz, bu büyük edebiyatçının iki kültür arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, "Avusturya ve Türk edebiyatının karşılıklı etkileşimi birbirimizi daha yakından tanımamız için büyük bir imkandır." dedi.

Gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve çevirmen Ahmet Arpad da konferansta, Stefan Zweig'ın eserleri ve Türkiye'de kitaplarına gösterilen ilginin nedenlerine ilişkin aydınlatıcı bilgiler paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Almanya Dışişleri Bakanlığı, Goethe Enstitüsü gibi kurumlar tarafından yaptığı çevirilerden dolayı birçok ödüle layık görülen Arpad, Stefan Zweig gibi Almancayı ustalıkla kullanan bir yazarın Türk okurlarına yetkin bir Türkçe ile sunulmasının önemine dikkati çekti.