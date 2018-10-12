VİYANA (AA) - Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Avusturyalı ünlü yazar Stefan Zweig'ın Türkçeye kazandırılan eserlerinin yanı sıra yaşamını ele alan bir konferans düzenlendi.
Enstitünün konferans salonunda çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Stefan Zweig'ın hemen her eserinin Türkçeye tercüme edilmesinin Türk okurlarının ona verdiği değerin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.
Yorulmaz, bu büyük edebiyatçının iki kültür arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, "Avusturya ve Türk edebiyatının karşılıklı etkileşimi birbirimizi daha yakından tanımamız için büyük bir imkandır." dedi.
Gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve çevirmen Ahmet Arpad da konferansta, Stefan Zweig'ın eserleri ve Türkiye'de kitaplarına gösterilen ilginin nedenlerine ilişkin aydınlatıcı bilgiler paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Almanya Dışişleri Bakanlığı, Goethe Enstitüsü gibi kurumlar tarafından yaptığı çevirilerden dolayı birçok ödüle layık görülen Arpad, Stefan Zweig gibi Almancayı ustalıkla kullanan bir yazarın Türk okurlarına yetkin bir Türkçe ile sunulmasının önemine dikkati çekti.
Avusturyalı ünlü yazarın 100'e yakın Türkçe çevirisinin olduğunu aktaran Arpad, ilk Zweig tercümesini babasının yaptığını, kendisinin de 17 kitabını tercüme ettiğini sözlerine ekledi.
- Stefan Zweig
Roman, öykü, tiyatro, deneme, şiir, seyahat, anı türlerinde 20'den fazla eseri bulunan Avusturyalı yazar Stefan Zweig, 1881'de Viyana'da dünyaya geldi. 1920'li ve 1930'lu yıllarda Alman dilinin en çok okunan yazarları arasında olan Zweig'in kitapları 50'yi aşkın dile çevrildi.
Nazi Almanya'sından kaçan Zweig, 1942 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde eşiyle intihar etti.
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması
Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var
Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum