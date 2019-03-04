HABER

Viyana'da UAEA Genel Kurul Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

UAEA Başkanı Yukiya Amano : - "Kuzey Kore'ye, BMGK ve UAEA Yönetim Kurulu'nun ilgili kararları kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirme ve tüm belirsiz sorunların çözüme kavuşturulması için ajansla iş birliği yapma çağrısında bulunuyorum"

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirterek, bu ülkeye ajansla iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Genel Kurulu, Amano'nun öncülüğünde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Amano, nükleer enerjinin geniş kullanım alanına sahip olduğunu belirterek, halihazırda 30 ülkede 453 nükleer güç reaktörünün 400 gigavat elektrik ürettiğini, 18 ülkede 55 reaktörün de inşa edildiğini aktardı.

Amano, ajansın ekimde ilk defa düzenleyeceği "Uluslararası İklim Değişikliği ve Nükleer Enerjinin Rolü" başlıklı konferansa ilişkin hazırlıkların sürdüğü, 2020'de yapılacak Nükleer Güvenlik Konferansı'nın da bakanlar düzeyinde yapılacağı bilgisini paylaştı.

- İran'ın nükleer faaliyetleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik ajansın doğrulama ve izleme raporunu paylaşan Amano, "İran, nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguluyor. İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi önemli." ifadesini kullandı.

Amano, ajansın İran'ın nükleer anlaşmaya göre deklare ettiği nükleer malzemenin saptırılmadığını doğrulamaya devam ettiğini, bu ülkenin beyan etmediği nükleer malzeme ve faaliyetlerinin yokluğuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü aktardı.

- "UAEA bağımsızdır"

İran'da doğrulama faaliyetlerinin uygulanmasında ve güvenliği ilgilendiren bilgilerin analiz edilmesinde titizlik içinde hareket edildiğini dile getiren Amano, "Ajans, mevcut koruma önlemleri çerçevesinde ve belirlenmiş koruma önlemlerinin uygulaması doğrultusunda, tarafsız, bağımsız ve objektif şekilde analiz yapar ve harekete geçer." şeklinde konuştu.

- Kuzey Kore'ye ilişkin gelişmeler

Ajansın açık kaynaklardan edindiği bilgiler ve uydu görüntüleri doğrultusunda Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarını takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Amano, Yongbyon'daki nükleer faaliyetlere ilişkin Aralık 2018'den itibaren bazı gelişmelerin tespit edildiğini, söz konusu faaliyetlerin içeriğine yönelik kesin bir paylaşımda bulunabilmesi için Kuzey Kore'ye giriş izninin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Amano, ajansın Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret ederek, "Umarız görüşmeler bir uzlaşı sağlanmasına evrilir ve somut şekilde nükleer silahlardan arınma süreci geçekleştirilebilir." dedi.

Ajansın, Kuzey Kore ve ilgili ülkeler arasında siyasi uzlaşı sağlanması durumunda bu ülkedeki nükleer programın doğrulanmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu yineleyen Amano, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore'ye, BMGK ve UAEA Yönetim Kurulu'nun ilgili kararları kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirme ve tüm belirsiz sorunların çözüme kavuşturulması için ajansla iş birliği yapma çağrısında bulunuyorum."

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Nilüfer’e motorcu dostu bariyerNilüfer’e motorcu dostu bariyer
Şarkı söyleyerek matematik öğreniyorlarŞarkı söyleyerek matematik öğreniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore uaea Viyana'da UAEA Genel Kurul Toplantısı Yukiya Amano

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.