Viyana'da Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Konferansı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, uluslararası toplumun siber, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu gibi örgütlü suçlara karşı yürüttüğü mücadelede daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek ülkeler ve bölgeler arasındaki kapasite ve koordinasyon farklılıklarının suç oluşumlarına adaletten kaçma imkanı sunduğunu, bu nedenle söz konusu farklılıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki BM Ofisi'nde 4 gün sürecek Uluslararası Organize Suçlara Mücadele Konferansı başladı.
Konferansta konuşan UNODC Başkanı Fedotov, uluslararası organize suçla mücadele başta olmak üzere, siber saldırılar, ateşli silahların terör oluşumları tarafından kullanımı gibi birçok alanda hükümetleri ortak zorluklara karşı iş birliğini güçlendirmeye çağırdı.
Fedotov, uluslararası organize suçla mücadeleyi düzenleyen Palermo Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin 15. yıl dönümünü kutlayarak insan ticareti, göçmen ve ateşli silah kaçakçılığına ilişkin acil tehditlerin ele alınmasında sözleşme ve protokollerinin devam eden önemine dikkati çekti.
Yury Fedotov, "Uluslararası toplum, her gün siber suçlar, çocuklara karşı cinsel istismar ve tacizlerle karşı karşıya kalıyor. Suç gelirlerini aklamak için kripto para kullanımı, ölümcül silahların yaşa dışı yollarla terör oluşumlarına verilmesi, doğal kaynakların zarar görmesinin yanı sıra temel geçim kaynaklarının da yok edilmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.
Fedotov, "Ülkeler ve bölgeler arasında kapasite ve koordinasyon farklılıkları, uluslararası organize suç şebekelerinin adaletten kaçmasına olanak sağlıyor. Bu zorlukları etkili bir şekilde ele almak istiyorsak, ülkelerle bölgeler arasındaki farkları kapatmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
- "Uluslararası organize suçla tek başına mücadele yürütülemez"
Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela Rodriguez de ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadeleyi anlattı.
Rodriguez, özellikle son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığına karşı ülkesinde yürütülen mücadele sonucunda, 17’nin üstünde suç oluşumunun etkisiz hale getirildiğini yaklaşık 2 bin kişinin adalet karşısına çıkartıldığını aktardı.
Uyuşturucunun neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunları gidermek için yapılan çalışmalara da değinen Rodriguez, rehabilitasyon merkezleri, okul ve iş imkanları oluşturularak gençlerin suç organizasyonlarından korunması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
Rodriguez, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede daha kararlı olunması gerektiğinin altını çizerek "Hiçbir ülke tek başına uluslararası organize suçla mücadele yürütemez. Çünkü bunun için çok geniş kapsamlı bir kaynağa ihtiyaç var.” dedi.
Yaklaşık 800 suç uzmanı, hükümet ve sivil toplum temsilcisinin katılımı ve 40 ayrı etkinlikle sürecek konferans süresince, uluslararası örgütlü suçlarla mücadele sözleşmesi ve protokollerin uygulanmasının yanı sıra cezai konularda uluslararası iş birliği ve yeni suçlar üzerine görüş alışverişi yapılacak.
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