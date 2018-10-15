Viyana'da Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Konferansı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, uluslararası toplumun siber, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu gibi örgütlü suçlara karşı yürüttüğü mücadelede daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek ülkeler ve bölgeler arasındaki kapasite ve koordinasyon farklılıklarının suç oluşumlarına adaletten kaçma imkanı sunduğunu, bu nedenle söz konusu farklılıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki BM Ofisi'nde 4 gün sürecek Uluslararası Organize Suçlara Mücadele Konferansı başladı.

Konferansta konuşan UNODC Başkanı Fedotov, uluslararası organize suçla mücadele başta olmak üzere, siber saldırılar, ateşli silahların terör oluşumları tarafından kullanımı gibi birçok alanda hükümetleri ortak zorluklara karşı iş birliğini güçlendirmeye çağırdı.

Fedotov, uluslararası organize suçla mücadeleyi düzenleyen Palermo Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin 15. yıl dönümünü kutlayarak insan ticareti, göçmen ve ateşli silah kaçakçılığına ilişkin acil tehditlerin ele alınmasında sözleşme ve protokollerinin devam eden önemine dikkati çekti.