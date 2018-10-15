HABER

Viyana'da Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov: - "Ülkeler ve bölgeler arasında kapasite ve koordinasyon farklılıkları, uluslararası organize suç şebekelerinin adaletten kaçmasına olanak sağlıyor. Bu zorlukları etkili bir şekilde ele almak istiyorsak, ülkelerle bölgeler arasındaki farkları kapatmak zorundayız"

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, uluslararası toplumun siber, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu gibi örgütlü suçlara karşı yürüttüğü mücadelede daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek ülkeler ve bölgeler arasındaki kapasite ve koordinasyon farklılıklarının suç oluşumlarına adaletten kaçma imkanı sunduğunu, bu nedenle söz konusu farklılıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki BM Ofisi'nde 4 gün sürecek Uluslararası Organize Suçlara Mücadele Konferansı başladı.

Konferansta konuşan UNODC Başkanı Fedotov, uluslararası organize suçla mücadele başta olmak üzere, siber saldırılar, ateşli silahların terör oluşumları tarafından kullanımı gibi birçok alanda hükümetleri ortak zorluklara karşı iş birliğini güçlendirmeye çağırdı.

Fedotov, uluslararası organize suçla mücadeleyi düzenleyen Palermo Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin 15. yıl dönümünü kutlayarak insan ticareti, göçmen ve ateşli silah kaçakçılığına ilişkin acil tehditlerin ele alınmasında sözleşme ve protokollerinin devam eden önemine dikkati çekti.

Yury Fedotov, "Uluslararası toplum, her gün siber suçlar, çocuklara karşı cinsel istismar ve tacizlerle karşı karşıya kalıyor. Suç gelirlerini aklamak için kripto para kullanımı, ölümcül silahların yaşa dışı yollarla terör oluşumlarına verilmesi, doğal kaynakların zarar görmesinin yanı sıra temel geçim kaynaklarının da yok edilmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Fedotov, "Ülkeler ve bölgeler arasında kapasite ve koordinasyon farklılıkları, uluslararası organize suç şebekelerinin adaletten kaçmasına olanak sağlıyor. Bu zorlukları etkili bir şekilde ele almak istiyorsak, ülkelerle bölgeler arasındaki farkları kapatmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Uluslararası organize suçla tek başına mücadele yürütülemez"

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela Rodriguez de ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadeleyi anlattı.

Rodriguez, özellikle son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığına karşı ülkesinde yürütülen mücadele sonucunda, 17’nin üstünde suç oluşumunun etkisiz hale getirildiğini yaklaşık 2 bin kişinin adalet karşısına çıkartıldığını aktardı.

Uyuşturucunun neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunları gidermek için yapılan çalışmalara da değinen Rodriguez, rehabilitasyon merkezleri, okul ve iş imkanları oluşturularak gençlerin suç organizasyonlarından korunması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Rodriguez, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede daha kararlı olunması gerektiğinin altını çizerek "Hiçbir ülke tek başına uluslararası organize suçla mücadele yürütemez. Çünkü bunun için çok geniş kapsamlı bir kaynağa ihtiyaç var.” dedi.

Yaklaşık 800 suç uzmanı, hükümet ve sivil toplum temsilcisinin katılımı ve 40 ayrı etkinlikle sürecek konferans süresince, uluslararası örgütlü suçlarla mücadele sözleşmesi ve protokollerin uygulanmasının yanı sıra cezai konularda uluslararası iş birliği ve yeni suçlar üzerine görüş alışverişi yapılacak.

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
50 yarışmacı çiğ köfte yoğurdu50 yarışmacı çiğ köfte yoğurdu
Üniversite eğitimi için geldi, ülkesinde rektör yardımcısı olduÜniversite eğitimi için geldi, ülkesinde rektör yardımcısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Juan Carlos Varela Rodriguez UNODC VİYANA’da Ulusötesi Organize Suçlarla Mücadele Konferansı Yury Fedotov

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İlginizi Çekebilir

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.