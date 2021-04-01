HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Viyana’daki saldırıya benzer eylem yapamadan tutuklandı

Viyana’daki saldırıya benzer eylem yapamadan tutuklandı

01.04.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2020’de Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve Sakarya’da yakalanan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunduğu, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi.

1/

DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2020’de Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve Sakarya’da yakalanan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunduğu, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde şahsın Sakarya’da olduğu tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler “Yalnız Kurt” eylemcisi olduğu yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu M.S.J.’yi yapılan operasyon ile yakaladı.

Operasyonda, şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi. DEAŞ tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 noktada düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı saldırıdan ilham alan şahsın, iletişim programlarında; Viyana’daki eyleme benzer eylemi yapmak için yazışmaları tespit edildi. Yüz maskesi, kamuflaj ve eylemde kullanacağı öne sürülen kılıç ile materyaller ile beraber yakalanan şahıs, internet üzerinden izlediği videolardan ilham aldığı ve daha önce hiç deşifre olmadığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Kırklareli’nde iki belde belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Aynı ilden iki başkan koronaya yakalandı

1 Nisan Koronavirüs tablosu belli oldu! İşte 1 Nisan 2021 Türkiye'nin korona tablosu

1 Nisan korona tablosu

Kayıp olarak aranıyordu! Bahriye Buket İlhan başından vurulmuş halde ölü bulundu

Korkunç olay! Kayıp genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca'dan aşılama takvimiyle ilgili önemli açıklama

Bakan Koca'dan aşılama takvimiyle ilgili önemli açıklama

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu, Vali o teröristi yakalattı

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.