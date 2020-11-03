HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Viyana’daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

Viyana’daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Avusturya’nın başkenti Viyana’da meydana gelen terör saldırısında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen kendilerini tehlikeye atarak yaralanan polis memurunu ambulansa taşıdı.Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Viyana’daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da meydana gelen terör saldırısında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen kendilerini tehlikeye atarak yaralanan polis memurunu ambulansa taşıdı.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı düzenlendi. Sokağa çıkma yasağının başlaması öncesi kahve içmek için Schwedenplatz’a gelen Türk gençler çatışmanın ortasında kaldı. Çatışma sırasında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canları pahasına saldırı devam ederken yaralıları kurtardı. Gültekin saldırganların ateş açması sonucu yaralanan yaşlı bir kadını yakındaki restorana götürdü. Ancak geri döndüğü sırada bacağından vurularak hafif yaralandı. Daha sonra farklı bir noktaya giden Türk gençler, bir polis memurunun ağır yaralandığını fark ederek memuru ambulansa taşıdı. Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz Türk asıllı Müslümanlar olarak terörün her türlüsünden nefret ediyoruz. Avusturya’nın yanındayız. Viyana ile birlikteyiz. Ne olursa olsun her zaman insanlara yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, halkı evde kalmaya çağırarak, bir saldırganın çatışma sırasında polis tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nehammer, vurulan saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Viyana’daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Çekilişlerin sonuçları belli olduÇekilişlerin sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Minik Elif hastanede annesiyle buluştu
Minik Elif hastanede annesiyle buluştu
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar
Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar
Ayda'nın eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Alanya'da tur teknesi battı! Acı haber geldi
Alanya'da tur teknesi battı! Acı haber geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.