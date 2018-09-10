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Viyana'daki UAEA Genel Kurul Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

UAEA Başkanı Yukia Amano: - "İran, nükleer ile ilişkili taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde uyguluyor"

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukia Amano, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguladığını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki UAEA Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Amano, ajansın teknik iş birliği programlarının birçok ülkedeki sağlık, tarım ve nükleer güvenlik gibi alanlarda karşılaşılan zorlukların aşılmasında yardımcı olduğunu söyledi.

Amano, ajansın 10 yılda Arnavutluk'ta hayata geçirdiği 6 proje sayesinde bu ülkedeki kanser kontrol kapasitesinin önemli bir ölçüde güçlendiğini belirterek, "Arnavutluk hükümeti ve UAEA'nın desteğiyle Tiran'daki Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesi'nde yeni bir hızlandırıcı hizmete başladı. Onkologlar, medikal fizikçiler ve radyasyon terapistlerine kapsamlı eğitim verildi. Hastanede yeni makinelerle yılda 700 hasta tedavi edilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- İran nükleer programı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ışığında, ajansın İran'da doğrulama ve izleme konusundaki son raporunun bu ülkedeki geçen birkaç ay içindeki ilgili faaliyetleri kapsadığını kaydeden Amano, "İran, nükleer ile ilişkili taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde uyguluyor. İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi önemlidir." dedi. Amano, ajansın, İran nükleer anlaşmasına göre beyan ettiği nükleer malzemenin saptırılmadığını doğrulamaya devam ettiğini, İran'da beyan edilmeyen nükleer malzeme ve faaliyetlerin yokluğuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

- Kuzey Kore

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğine dikkati çeken Amano, bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Amano, ajansın bu ülkenin nükleer programını denetleme ve doğrulamaya hazır olduğunu yineleyerek, "Kuzey Kore'ye ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymak, Ajans ile hemen iş birliği yapmak ve bekleyen tüm sorunları çözmek için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.
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- Bakanlar Kurulu Toplantısı

UAEA'nın Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın 28-30 Kasım'da yapılacağı bilgisini paylaşan Amano, üye ülkelerin bakanlar düzeyinde katılımının öneminin altını çizdi.

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İRAN Viyana'da UAEA Genel Kurul Toplantısı Yukia Amano

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