VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukia Amano, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguladığını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki UAEA Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Amano, ajansın teknik iş birliği programlarının birçok ülkedeki sağlık, tarım ve nükleer güvenlik gibi alanlarda karşılaşılan zorlukların aşılmasında yardımcı olduğunu söyledi.

Amano, ajansın 10 yılda Arnavutluk'ta hayata geçirdiği 6 proje sayesinde bu ülkedeki kanser kontrol kapasitesinin önemli bir ölçüde güçlendiğini belirterek, "Arnavutluk hükümeti ve UAEA'nın desteğiyle Tiran'daki Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesi'nde yeni bir hızlandırıcı hizmete başladı. Onkologlar, medikal fizikçiler ve radyasyon terapistlerine kapsamlı eğitim verildi. Hastanede yeni makinelerle yılda 700 hasta tedavi edilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- İran nükleer programı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ışığında, ajansın İran'da doğrulama ve izleme konusundaki son raporunun bu ülkedeki geçen birkaç ay içindeki ilgili faaliyetleri kapsadığını kaydeden Amano, "İran, nükleer ile ilişkili taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde uyguluyor. İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi önemlidir." dedi. Amano, ajansın, İran nükleer anlaşmasına göre beyan ettiği nükleer malzemenin saptırılmadığını doğrulamaya devam ettiğini, İran'da beyan edilmeyen nükleer malzeme ve faaliyetlerin yokluğuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.