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Viyol üretimi yapılan fabrikadaki yangın korkuttu

18.11.2020 13:30 | Son Güncelleme:
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Çorum’da yumurta viyolü üretimi yapan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çatak köyü yolu üzerinde faaliyet gösteren viyol (satış sırasında yumurtayı korumayı amaçlayan, atık malzemeden yapılmış özel kap) fabrikasının depo bölümündeki viol balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çorum’da yumurta viyolü üretimi yapan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çatak köyü yolu üzerinde faaliyet gösteren viyol (satış sırasında yumurtayı korumayı amaçlayan, atık malzemeden yapılmış özel kap) fabrikasının depo bölümündeki viol balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İş makinelerinin de yardımıyla kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri fabrikanın diğer ünitelerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Olayın ardından fabrikaya gelen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, fabrika sahipleri ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangın hakkında bilgi aldı.

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