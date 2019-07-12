Viyolonsel ustaları Edirne'de buluşuyor

EDİRNE, (DHA) - AKDENİZ Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları, bu yıl Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde Edirne'de yapılacak.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları, 15 ile 20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Etkinliklerde, Edirne Büyük Sinegog'unda İsrailli sanatçı Prof. Dan Weinstein solo viyolonsel resitali, ll.Beyazid Sağlık Müzesi'nde ise Akdeniz Viyolonsel Orkestrası da konserler verecek. İleri düzey viyolonsel eğitiminin verileceği etkinlikte, Türkiye'nin en eski viyolonsel sanatçısı ve eğitimcilerinden biri olan emekli Profesör Reşit Erzin adına onur gecesi konseri de düzenlenecek. 'Mediterranean Network for Music' adı altında faaliyet gösteren projelerin genel koordinatörlüğünü Yunanistan vatandaşı viyolonsel sanatçısı Jiannis Toulis sürdürecek.

Louis Claret ve Givanni Sollima gibi dünyaca tanınmış viyolonsel ustalarının onur konuğu olarak katıldığı etkinlikler daha önce Yunanistan'ın Korfu, İspanya'nın Madrid ve İtalya'nın Parma kentlerinde gerçekleştirilmişti.

