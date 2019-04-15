"Vize başvuru merkezi iki ülkeyi birbirine yakınlaştıracaktır"

Merkezin önemine işaret eden Bolaris, "Vize başvuru merkezi bölge insanı açısından kolaylık sağlayacaktır. İki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bu vesileyle burada buluyoruz. İkili komşuluk ilişkileri böyle şeylerden geçiyor. Bu gibi kültürel ilişkiler, kültürel faaliyetler ülkeleri birbirine bağlıyor. Geçmişi ve konumundan dolayı Trabzon çok önemli bir şehir." diye konuştu.

Bolaris, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin çok önemli şehirlerinden biri olan Trabzon'da, Yunanistan Vize Merkezi'nin bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Yunanistan Kosmos Vize Başvuru Merkezi Trabzon Şubesi'nin açılışı için kente gelen Bolaris ve beraberindeki heyet, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

"Orada çok güzel, profesyonelce bir çalışma yapılıyor. Aşama aşama yapılan çalışmalar umarım en kısa zamanda tamamlanır ve turistik anlamda Trabzon yine Sümela Manastırı'nın turistlerine kavuşur. Bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum."

- "Bütün bunlar iki ülke arasındaki ilişkilere katkı verecektir"

Vali Ustaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaretler iki komşu dost ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve daha da ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Vize başvuru merkezinin önemine vurgu yapan Ustaoğlu, bütün bunların iki ülke arasındaki ilişkilere katkı vereceğini ifade etti.

Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmalarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yoğun bir çalışma var. Devletimiz bunun üzerinde duruyor. 5 yılın üzerinde süren bir restorasyon dönemi oldu. Elbette ki manastırın bu dönem zarfında kapalı olması istenilen bir durum değil ancak misafirlerimizin can güvenliği bizler için son derece önemlidir. Tehdit oluşturan kaya parçalarının güvelik altına alınması gerekiyordu, bu tehdit büyük bir oranda bertaraf edildi. Bu tür inanç merkezleri hepimizin ortak değeridir. Bu değerleri ayakta tutmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin görevidir. Coğrafi koşullar maalesef oradaki restorasyon sürecini zorlaştırıyor ancak önemli çalışmalarla güzel bir seviyeye getirildi. Çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamen bitirip burayı hizmete açmayı hedefliyoruz."

Diğer yandan Kızlar Manastırı'nın restorasyonunun tamamlandığını belirten Ustaoğlu, "Arzumuz, bu tip inanç ve kültür merkezlerini turizme kazandırmaktır. Buna benzer tarihi ve kültürel mekanlarda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ziyarete, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis ve İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou da katıldı.

