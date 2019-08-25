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Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Yurt dışı seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütü yöneticisi ve üyesi 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 10'u hakkında 7 bin 902 yıla kadar hapis cezası istendi - Ankara merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, vize işlemlerinde yetkili firmalarınkine benzer web sitesi açtıkları ve bu sitenin arama motorlarında ilk sıralarda yer almasını sağlamak için günlük 50 bin liraya kadar reklam parası ödedikleri belirlendi - Şüphelilerin, 791 ayrı olayda bin 128 kişiyi benzer yöntemlerle dolandırdıkları ve 3 milyon 700 bin liradan fazla kazanç sağladıkları da tespit edildi

İSMET KARAKAŞ - Yurt dışı seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütü yöneticisi ve üyesi 94 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 10'u hakkında, 7 bin 902 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından vize dolandırıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma tamamlanarak, 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianameye göre, Ankara merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, 791 ayrı olayda toplamda bin 128 kişiyi benzer yöntemler kullanarak dolandırdıkları ve 3 milyon 700 bin liradan fazla kazanç sağladıkları belirlendi.

Suç örgütü elebaşının Muhammed Fatih T. olduğu, şüpheliler arasında yer alan 9 kişinin de örgütte yönetici vasfında bulunduğu tespit edildi.

- Örgütün kullandığı yöntem

Suç örgütü üyelerinin, vize işlemlerinde yetkili firmalarınkine benzer internet siteleri açtıkları ve bu sitenin internet arama motorlarında ilk sıralarda yer almasını sağlamak için günlük 50 bin liraya kadar reklam parası ödedikleri belirlendi.

Bu şekilde vize almak isteyen vatandaşların internet üzerinden arama yaptığında çoğunlukla örgüte ait siteye yönlendirilmesinin sağlandığı, dolandırıcıların, inandırıcılığı arttırmak için de vize işlemlerini yasal çerçevede yapan firmalar ile bağlantılı olduklarına dair sahte sertifikalar hazırlayarak sitelerinde yayınladıkları iddianamede yer aldı.

Söz konusu sitede, kurumsal bir firma imajı oluşturmak için verilen çağrı merkezi numaraları aracılığıyla, mağdurların kendilerine ulaşmasının sağlandığı, çağrı merkezinin aranması üzerine de dolandırıcıların eylemlerine başladığı tespit edildi.

Şüphelilerin, çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçenlerden ilk olarak kimlik bilgilerini istedikleri, ardından hizmet bedeli adı altında 10-15 dakika içinde para yatırılmasını talep ettikleri, aksi halde vize işleminin iptal edileceğini anlattıkları belirlendi.

Bu şekilde örgüte ait banka hesaplarına para yatırılmasını sağlayan dolandırıcıların, mağdurları vize istenen ülke temsilciliğine davet ettikleri, istenilen yere giden mağdurların da dolandırıldıklarını anladıkları iddianamede aktarıldı.

- Yabancıları da dolandırmışlar

Vize dolandırıcılarının, deşifre olan telefon numaralarını ve internet sitelerini de belirli aralıklarla değiştirerek eylemlerine devam ettikleri tespitine de iddianamede yer verildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin hedefinde sadece yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının değil aynı zamanda yurt dışından Türkiye'ye gelerek oturma izni almak isteyen yabancıların da bulunduğu ifade edildi.

- İstenen cezalar

Vize dolandırıcılığı yaptığı belirtilen 94 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşı Muhammed Fatih T'nin de bulunduğu 10'u hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 6'şar yıl, örgütün bütün eylemlerinden sorumlu tutularak, mağdur sayısı olan bin 128 "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 bin 896 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu 10 şüpheliye toplamda 7 bin 902 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca örgüt lideri Muhammed Fatih T'den, dolandırıcılıktan elde ettiği tespit edilen 3 milyon 700 bin liradan fazla haksız kazancın müsaderesi istendi.

İddianamede "örgüt üyesi" olduğu belirtilen 84 kişi hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçundan 3 yıla kadar hapis ve katıldıkları her bir dolandırıcılık eylemi için 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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