Vize dolandırıcılığı şebekesine operasyon: 72 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şebekenin 72 üyesi gözaltına alındı. Operasyon Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilirken, şebekenin Google üzerinden reklam vererek güvenilir site izlenimi vermeye çalıştığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yasa dışı örgüt faaliyeti çerçevesinde bir grup şüphelinin yurt dışı vize başvurusu için legal şirketlerin internet sitelerine benzer internet siteleri oluşturduğu, Google arama motoruna yüksek miktarda reklam ödemesi yaparak arama neticesinde kendi sitelerinin ön plana çıkmasını sağladıkları tespit edildi. Vatandaşların legal siteler zannederek şüpheliler tarafından oluşturulmuş sitelere giriş yaptıkları, burada bulunan çağrı merkezi numarasını arayan vatandaşların şüpheliler tarafından işletilmekte olan çağrı merkezi ile muhatap oldukları, şüphelilerin vize başvurusu için randevu alınacağını söyleyerek vatandaşlardan para talep ettikleri, vatandaşların da kendilerine vize randevusu alınacağını zannederek belirtilen IBAN numaralarına para yatırdıkları fakat randevu alınmadığı, bu şekilde çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı ortaya çıktı. Aynı şüphelilerin yine aynı örgüt faaliyeti çerçevesinde ikinci bir dolandırıcılık konusu olarak Göç İdaresinin internet sitesine benzer bir internet sitesi kurdukları, Google arama motoruna yüksek miktarda reklam ödemesi yaparak arama neticesinde kendi sitelerinin ön plana çıkmasını sağladıkları, Türkiye’de kalmak için ikamet izni talep edecek kişilerin internette bu internet sitesi ile karşı karşıya kaldıkları, bu sitede bulunan çağrı merkezini arayan kişilerin şüpheliler tarafından belirtilen IBAN numarasına para yatırdıkları ancak kendilerine ikamet izni çıkartılmadığı, bu şekilde vatandaşların dolandırıldıklarının anlaşılması üzerine suç örgütünün liderleri hakkında teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takibin ardından suç örgütünün çökertilmesine yönelik olarak Ankara merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şebekenin 110 üyesinden 72’si gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.



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