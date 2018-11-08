Vize haftasında öğrencilere kahkaha molası

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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

BKM’nin geleneksel hale getirdiği ve "Söyleyin de beraber gülelim!" sloganıyla gerçekleşen festivale bu yıl Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliği yapıyor

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi, BKM'nin organizasyonunda bu yıl üçüncü kez gerçekleşen "İstanbul Komedi Festivali" ne ev sahipliği yapıyor.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, BKM’nin geleneksel hale getirdiği ve "Söyleyin de beraber gülelim!" sloganıyla gerçekleşen festivale bu yıl ilk kez bir üniversite ev sahipliği yapıyor. Nişantaşı Üniversitesi’nde gerçekleşen stand-up gösterisi komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile başladı.

Etkinlik, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs’teki Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

“İstanbul Komedi Festivali” faklı mekanlarda ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla 18 Kasım'a kadar devam edecek. Nişantaşı Üniversitesi 17 Kasım’da Naz Osmanoğlu’nun gösterisine ev sahipliği yapacak.

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