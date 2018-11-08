Vize haftasında öğrencilere kahkaha molası

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi, BKM'nin organizasyonunda bu yıl üçüncü kez gerçekleşen "İstanbul Komedi Festivali" ne ev sahipliği yapıyor.
Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, BKM’nin geleneksel hale getirdiği ve "Söyleyin de beraber gülelim!" sloganıyla gerçekleşen festivale bu yıl ilk kez bir üniversite ev sahipliği yapıyor. Nişantaşı Üniversitesi’nde gerçekleşen stand-up gösterisi komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile başladı.
Etkinlik, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs’teki Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
“İstanbul Komedi Festivali” faklı mekanlarda ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla 18 Kasım'a kadar devam edecek. Nişantaşı Üniversitesi 17 Kasım’da Naz Osmanoğlu’nun gösterisine ev sahipliği yapacak.
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu
MHP lideri Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia! 'Haberi vardı'
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...
Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar
Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum