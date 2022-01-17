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Vize işlemlerinin AKP'ye yakın şirkete devredilmesine tepki

17.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da bazı konsolosluklardaki vize işlemlerinin AKP’ye yakın bir kişinin özel şirketine devredilmesi nedeniyle TBMM'ye soru önergesi verildi.

Vize işlemlerinin AKP'ye yakın şirkete devredilmesine tepki

Şirket sahibi, yıllardır eski adıyla UETD yeni adıyla UID yönetimindeydi.Almanya'daki bazı Türkiye başkonsolosluklarının vize başvurusunda bulunan yabancıları Köln merkezli bir aracılık şirketine yönlendirmesine tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Adeta nokta atışıyla AKP’li yandaşın ve ortağı olduğu iddia edilen bir milletvekilinin kurduğu şirkete büyük bir kazanç kaynağı oluşturulmuştur" dedi.

Şevkin, aracılık işlemleri ile görevlendirilen şirketin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yurt dışı yapılanmasında aktif görevler üstlenen bir kişiye ait olduğunu savunurak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Önergede, söz konusu uygulamanın çeşitli soru işaretlerine neden olduğu belirtilerek, "Kamuoyuna duyurulmadan, ihalesiz belirlenen ve bu iş için kurulduğu anlaşılan bir şirkete adeta nokta atışıyla büyük bir kazanç kaynağı oluşturulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Soru önergesinde, "Almanya'dan memleketlerine gidecek olan, ancak Türkiye için vize almaları gerekenlere yönelik duyuru yeni bir gelir kaynağı devri olarak yorumlanmıştır" diyen Şevkin, "Söz konusu firmanın AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve partinin Avrupa örgütlenmesinde etkin rolü olan bir isim tarafından kurulduğu, firmanın ortakları arasında AKP’li bir İstanbul milletvekilinin de olduğuna yönelik iddialar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'na 8 soru

Şevkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"1-Türkiye Cumhuriyeti Köln ve Nürnberg Başkonsoloslukları, vize işlemleri için neden aracı bir firmaya ihtiyaç duymuştur?

2- Almanya’da toplam 13 başkonsolosluk bulunmaktadır. 2 başkonsolosluğun resmi web sitelerinde aracı firmaya yönlendirici duyurularından başka diğer 11 başkonsolosluğun da aynı aracı firmaya yönlendirme yaptığı iddiaları doğru mudur?

3- "Almanya’dan Türkiye'ye Vize Başvuruları" için yetkili kılınan şirket hangi amaçla ve ne zaman kurulmuştur?

4- Vize işlemlerinde yetkili olan şirket, neye göre ve nasıl seçilmiştir?

5- Söz konusu şirket belirlenmeden önce konuyla ilgili herhangi bir ihale açılmış mıdır? Açılmışsa başka hangi firmalar ihaleye girmiştir? Açılmamışsa neden?

6- Şirketin vize ya da benzeri işlemler konusunda deneyimleri dikkate alınmış mıdır?

7- Şirketin sahipleri ve varsa ortakları kimlerdir?

8- AKP'li bir İstanbul milletvekilinin bu şirketle ticari bir ilişkisi var mıdır? Varsa bu milletvekili kimdir?"

AKP bağlantısı?

Almanya'nın Köln Başkonsolosluğu 22 Kasım 2021, Münih Başkonsolosluğu 7 Ocak, Nürnberg Başkonsolosluğu da 24 Ocak itibarı ile Türkiye vizesi için müracatların kabul edilmeyeceğini, bu tarihten itibaren Türkiye'ye vize talebinde bulunanların başvurularını aracı şirket VfT GmbH‘ya yapmaları gerektiği duyurmuştu.

"Vize Aracılık Hizmeti Duyurusu" başlığıyla yayınlanan açıklamalarda, ilgili kişiler, VfT GmbH şirketinin internet sayfası olan www.visaft.com‘a yönlendirilmişti.

İşlemlerin Visa for Turkey’in kısaltmasından oluşan VfT şirketine yönlendirilmesi tepkilere neden oldu. Nitekim Köln Ticari Sicil'deki kaydında 29.06.2021 tarihinde 25.000 Euro sermaye ile kurulduğu görülen şirketin sahibi AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve bir tanıtım şirketi de bulunan Bülent Aydın olarak kayıtlı. Şirketin tek sorumlusu olarak belirtilen Aydın, uzun yıllardır eski adıyla Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), şimdiki adıyla Uluslararası Demokratlar Birliği‘nin (UID) yönetiminde yer alıyordu ve uzun süre UID'in basın ve halkla ilişkilerinden sorumluydu.

Köln Ticari Sicil'deki kayda göre, Münih, Köln ve Nürnberg Başkonsolosluklarının vize işlemlerini yürütecek aracı şirket olarak duyurduğu VfT limited şirketi vize işlemleri dışında aynı zamanda başka ticari faaliyetler de yürütüyor. Bunların arasında uluslarası para transferi, uçak bileti sağlanması, otel rezervasyonları ve seyahat sigortaları beyan ediliyor.

DW / TY,ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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