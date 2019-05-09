"Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması esas önceliğimiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında, "Önümüzdeki süreçte, Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanması esas önceliğimizdir." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 6. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ilk Reform Eylem Grubu Toplantısı olması açısından önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin önüne çıkarılan tüm engellere rağmen AB'ye üyelik hedefinden hiç şaşmadığını belirten Çavuşoğlu, katılım müzakere süreci siyasi olarak engellense de AB standartları uyum çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda AB'ye katılım sürecinde atılacak adımların değerlendirildiğine işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanması esas önceliğimizdir. Bu çerçevede, kalan kriterlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hızlandıracağız." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Üsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu Sunucu Sivar ve eşinin köpeklerini zehirlemekle suçlanan sanığa hapis cezası

- "AB'ye aday diğer ülkelerle eşit muamele görmek istiyoruz" Bakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanlığının üzerinde yoğun şekilde çalıştığı yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planı sayesinde, yargı ve temel haklar faslının iki önemli açılış kriterinin yerine getirileceğini ve reform sürecinin hız kazanacağını söyledi. Konuşmasında, başta Avrupa Parlamentosu (AP) olmak üzere AB kurumlarının da yeniden şekillenme sürecini yakından takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, bu şekillenmenin Türkiye'ye ve AB'ye yansımasını çok yakından takip ederek değerlendirdiklerinin altını çizdi. Çavuşoğlu, "Yeni AB kurumlarının ülkemizle özellikle katılım sürecini teknik bir zeminde yürütmesini bekliyoruz. Bizim AB'den beklentimiz aslında gayet basit. Diğer aday ülkelerle eşit muamele görmek istiyoruz. AB ülkelerinin üyeliğimizi iç siyasete alet etmekten vazgeçmeleri lazım." ifadelerini kullandı. Vize Serbestisi başta olmak üzere Türk vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerinin genişletilmesi çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "AB'nin de bu sıkıntılı dönemde şunu çok iyi anlaması gerekiyor; güçlü Avrupa'nın yolu Türkiye'nin AB üyeliğinden geçiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, AB'nin sadece Türkiye değil, diğer başka ülkelere yönelik aldığı bazı kararlara uymadığı için güvenilirliğinin biraz sarsıldığını anlatarak, "Sonuçta Vize Serbestisi sadece bizim için değil, AB için de önemlidir." şeklinde konuştu. Vize Serbestisi sürecinde geriye kalan 6 kriterin yerine getirilmesi konusunda her kriter için bir çalışma grubu oluşturduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, AB ile her biri üzerinde müzakere yürüttüklerini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu müzakereler sürecinde her bir kriter için yakınlaşmalar olduğunu söyleyebilirim. Kriterlerin içerisindeki birçok konu bakımından esasen yakınlaşmamız var ama bazı kriterler üzerinde halen çalışıyoruz. Müzakere etmemiz gereken alanlar var. Farklı anlamadığımız kelimeler ya da cümleler var. Bunun üzerinde de müzakereleri sürdürüyoruz. Kendi içimizde de diğer bakanlıklarla da bunları koordine ediyoruz." - "Sonuçta halkı cezalandırıyoruz" Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'nin tutumunun sorulması üzerine, "Sadece İran'a yönelik değil, Rusya'ya ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'nin ilkesel tutumu ortada. Biz yaptırımlara karşıyız. Yaptırımlar yoluyla da herhangi bir ülkeden bir netice alınamayacağını sürekli vurguluyoruz." dedi.