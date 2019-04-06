"Vize serbestisi süreci kimliklerle seyahate doğru ilerliyor"

Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Türkiye ve Rusya arasında vize serbestisi sürecinin kimlikle seyahat etme yönünde ilerlediğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahmet Berat Çonkar ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi çerçevesinde düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesi bir araya geldi.

Çonkar, basına kapalı toplantının ardından, görüşmede alınan kararları ve Türk-Rus ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Görüşmede, Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerini daha ileriye taşıyacak ortak projelerin yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Çonkar, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, sadece siyasi boyutta değil, artık toplumsal boyutta da derinleşmeye başladı." dedi.

Çonkar, iki ülkede eğitim, kültür, sanat, müzecilik, turizm alanında faaliyetlerin yapıldığına dikkati çekerek, "Yaptığımız çalışmalar, halklarımızı yakınlaştırıyor ve birbirimizi daha yakından tanımamıza vesile oluyor." şeklinde konuştu.