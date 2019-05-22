Vize sitelerinin sahtesini yapıp, ayda 1 milyon 200 bin vurgun yapmışlar

ANKARA, (DHA)- VİZE başvurusu yapan yasal şirketlerin intenet sitelerini taklit ederek, vatandaşları dolandıran 110 kişilik suç çetesi, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de mağdurları arasında bulunan suç örgütünün aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında bazı kişilerin yurt dışı vize başvurusu yapan yasal şirketlerin internet sitelerine benzer internet siteleri oluşturdukları tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin TL ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi. Soruşturma genişletilince de şüphelilerin, oluşturulan sahte internet sitelerine giriş yaparak, buradaki çağrı merkezi numarasını arayan vatandaşlardan vize başvurusu için randevu alınacağını belirterek, para talep ettikleri, böylelikle de büyük bir vurguna imza attıkları ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen'i de mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerin ayrıca göç idaresinin internet sitesine benzer bir internet sitesi kurarak, Türkiye'de kalmak için ikamet izni almaya çalışan yabancı uyruklu çok sayıda kişiyi de dolandırdıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin sonunda Ankara merkezli 9 ilde 110 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 72 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon 38 şüphelinin yakalanması için sürüyor.

