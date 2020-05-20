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  4. Vizon Kürkü Üretim Tesisi'nde Hayvandan İnsana Corona Virüsü Bulaştı

Vizon Kürkü Üretim Tesisi'nde Hayvandan İnsana Corona Virüsü Bulaştı

20.05.2020 14:24 | Son Güncelleme

Hollanda’da kürk üretimi için vizon yetiştiriciliği yapılan tesiste çalışan bir kişinin, hayvanlardan Corona virüsü hastalığı kaptığı açıklandı. Ülkede üretilen kürklerin satıldığı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor

Vizon Kürkü Üretim Tesisi'nde Hayvandan İnsana Corona Virüsü Bulaştı

Hollanda’da kürk üretimi için vizon yetiştiriciliği yapılan tesiste çalışan bir kişinin, hayvanlardan Corona virüsü hastalığı kaptığı açıklandı. Hollanda Tarım Bakanı, parlamentoya yazdığı mektupta konuya ilişkin bilgileri paylaştı.

Vizon yetiştiriciliği yapılan tesislerde ilk olarak Nisan ayında bazı hayvanlarda nefes alma zorluğu görüldüğü haber verilmişti. Bunun üzerine konuyla ilgili araştırmalar geliştirildi.

Tarım Bakanı Carola Schouten, daha önce kendileri tarafından da doğrulanan, virüsün insandan hayvana bulaşabildiği ama tekrar hayvanlardan insana bulaşmadığı bilgisinin yanlış olduğunu belirtti. Bu konuda Hollanda Ulusal Kamu Enstitüsü’nün de çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Hollanda’da üretilen vizon kürklerinin Türkiye, Çin, Kore ve Yunanistan’a satıldığı biliniyor. Hayvan hakları savunucularının baskısı üzerine Hollanda 2013 yılından bu yana yeni vizon üretim çiftliği açılmasına izin vermiyor. Mevcut çiftliklerin de 2024 yılına kadar kapanması kararı alınmıştı.

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