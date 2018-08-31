HABER

Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü Aleksey Fedorchenko'nun

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

ADANA Film Festivali'nde geçen yıl ilk kez verilen Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü'nün ikincisi Rus Yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya verilecek.

Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü Aleksey Fedorchenko'nun

ADANA, (DHA)- ADANA Film Festivali'nde geçen yıl ilk kez verilen Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü'nün ikincisi Rus Yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya verilecek.
22- 30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin 2017'de başlattığı uluslararası ödül bu yıl da devam ediyor. Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü ile ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amaçlanıyor. Ödülün bu yılki sahibi yeni milenyumda Rus sinemasından çıkan en önemli yönetmenlerden Aleksey Fedorchenko. Yönetmenin 5 uzun, 3 kısa metrajından oluşan bir retrospektif dijital kopyalarından Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Ödül ise yönetmene 24 Eylül gecesi yapılacak Açılış ve Onur Ödülleri Töreni'nde takdim edilecek.

FOTOĞRAFLI

Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü Aleksey Fedorchenko'nunVizyon Sahibi Yönetmen Ödülü Aleksey Fedorchenko'nun

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
FETÖ şüphelisi eski müfettiş, pijamalarıyla kaçarken yakalandıFETÖ şüphelisi eski müfettiş, pijamalarıyla kaçarken yakalandı
İçecekleri çalma anı kameradaİçecekleri çalma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.