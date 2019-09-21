Vizyon’dan stratejik kongre

Uluslararası Vizyon Üniversitesi, önemli bir kongreye ev sahipliği yaptı. Kongrede Türkiye ile birlikte bir çok ülkeden tebliğler sunuldu.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ortaklaşa düzenlemiş oldukları 5. Uluslararası Stratejik Araştırmaları Kongresi İSRC Uluslararası Vizyon Üniversitesinde yapıldı. Kongreye Türkiye’den 12 Üniversiteden hâricinde Bosna Hersek, Sırbistan, Azerbaycan ve Kosova’dan da bilim adamları iştirâk etti. toplam 94 tebliğ sunuldu. Kongrenin açılışını İSRC kongre koordinatörü Prof. Dr. Aliriza Gökbunar, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ve Uluslararası VİZYON Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca yaptı.

4 yıl art arda Türkiye’nin muhtelif üniversitelerinde düzenlenen bu kongrenin ilk defa Türkiye dışında Kuzey Makedonya’da Uluslararası Vizyon Üniversitesinde yapılmasının önemi vurgulandı. Uluslararası VİZYON Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Vizyon Üniversitesinin her geçen gün gücüne güç kattığını belirterek, kongre ve sempozyumların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.



