Vizyoner’19 zirvesi'nin bu yılki teması; "Dijital Gelecek" 

KAPSAYICI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÖLÇÜLEBİLİR

Vizyoner’19 zirvesinin programı ile ilgili bilgiler veren İcra Kurulu Üyesi Murat Günenç de şöyle konuştu:

"Katılımcı ve kayıt profili, iş dünyası profesyonelleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri ve akademisyenler şeklinde oluyor. Ve burada her zaman ülkemizin de geleceğinin önemli unsuru olan gençler de, üniversite öğrencileri ciddi bir kitleyi temsil ediyor. Vizyoner’19’u tasarlarken ayrıştırmak istedik. 1 günlük bir zirve, çok yoğun bir program. Herkes buraya emek verecek, zamanını verecek. Farklılık yaratırken bu etkinlikte olmazsa olmaz birtakım konularımız vardı. Bunlardan en önemlisi, kapsayıcı olması. Her konu, her konuşmacı, üzerine gidilen her bahsin içerideki insanlar için kapsayıcı olmasını istedik. Ona göre tasarladık. Sürdürülebilir olmasını istedik, dinleyicilerin sadece o gün etkilendiği ve daha sonar unuttuğu bir program olmasın istedik. Ölçülebilir olmasını istedik. MÜSİAD Türkiye’nin en önemli iş insanları STK’sı. Harekete geçtiği zaman çok önemli etkiler yaratabilecek bir STK. Zirvenin tasarımını da bu minvalde yaptık ve sadece geleceği değil bugünü de konuşmak istedik."