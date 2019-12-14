Vladimir Putin: 20 fotoğrafla 20 yıl

Rusya ordusu Çeçen başkenti Grozni'yi kuşattı. BM 2003 yılında kenti "en fazla yıkıma uğramış şehir" olarak tanımladı.

O tarihten bu yana 3 ABD başkanı, 4 Türkiye başbakanı ve 5 İngiltere Başbakanı değişti.

Eski bir KGB ajanı olan Putin 31 Aralık 1999'da göreve başladığında ABD'yi Bill Clinton, Türkiye'yi ise o yıl başbakanlığı Mesut Yılmaz'dan devralan Bülent Ecevit yönetiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki hafta sonra, göreve başlamasının 20. yılını kutlayacak. 20 yıldır devlet başkanı ve başbakan olarak Rusya'yı yöneten Putin, çok sayıda jeopolitik krizi atlatmayı başardı.

Putin Çeçenistan'daki savaş birliklerinin görevini sonlandırdığında sene 2009'du.

Putin Mart 2000'deki devlet başkanlığı seçimini de kazandı.

Birkaç ay içinde kendisini bir halkla ilişkiler krizinin ortasında buldu.

Kursk denizaltısı batmış, 118 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kursk Ağustos 2000'de battığında Rus yetkililerin mürettebat ailelerine haber vermesi günler sürdü. Putin de başta Karadeniz'deki tatilini yarıda kesmedi.

Putin iktidardaki ilk 10 yılında Batı ülkelerinin dış politikalarını eleştirse de Batılı liderlerle iyi ilişkilere sahipti.

Rusya 2006'da ilk defa G8 zirvesine ev sahipliği yaptı

Rus kanunlarına göre bir devlet başkanı üst üste en fazla iki dönem görevde kalabiliyor. Bu yüzden Putin 2008'de dört yıllığına başbakan oldu.

Yerine geçen Dmitri Medvedev, pek çok kişi tarafından Putin'in kuklası olarak görüldü.

Gürcistan 2008'de ayrılıkçı Güney Osetya bölgesinde kontrolü ele geçirmek için ordusunu bölgeye gönderdiğinde Rusya Gürcistan'ı işgal etti.

Ağustos ayındaki kısa süreli savaş Batı ülkelerini alarma geçirdi.