Vladimir Putin’in altın tuvaletli lüks uçağı

Putin tarafından bir kamera hediye edilen hasta genç, Rus liderin izin vermesi sayesinde lüks uçağın içinde gezinti gerçekleştirdi.

Uçaklara meraklı olan Kaipkulov sayesinde Putin’in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu ve çift kişilik yatak içeren uçağının içi basına yansıdı.

Nadir görülen bir hastalık olan bağışıklık yetersizliğiyle mücadele eden gencin uçak ziyareti esnasında Putin uçakta yer almadı ancak gençle Kremlin’den telefon konuşması gerçekleştirdi.