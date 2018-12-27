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Vladimir Putin’in altın tuvaletli lüks uçağı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 13:28 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki, ‘Uçan Kremlin’ denilen altın tuvaletli lüks uçağının içi hasta bir gencin ziyareti esnasında görüntülendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki ‘Uçan Kremlin’ denilen lüks uçağının içi görüntülendi.

Vladimir Putin’in lüks uçağı basına sızdı

Arslan Kaipkulov adlı 15 yaşındaki Rus gencin hayalini gerçekleştirmek için Ilyushin Il-96-300 uçağa girmesine izin verildi.
Putin tarafından bir kamera hediye edilen hasta genç, Rus liderin izin vermesi sayesinde lüks uçağın içinde gezinti gerçekleştirdi.
Uçaklara meraklı olan Kaipkulov sayesinde Putin’in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu ve çift kişilik yatak içeren uçağının içi basına yansıdı.
Ancak Rus gence uçağın gizli bölümleri gösterilmedi.
Nadir görülen bir hastalık olan bağışıklık yetersizliğiyle mücadele eden gencin uçak ziyareti esnasında Putin uçakta yer almadı ancak gençle Kremlin’den telefon konuşması gerçekleştirdi.
İşte Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı... (NTV)
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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin lüks uçak Rusya

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