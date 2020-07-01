Vladimir Putin: İşsizlikten devlet başkanlığına Rusya Devlet Başkanı'nın siyasi yolculuğu

Rusya liderinin önünde üç seçenek var: Yeniden aday olmak, güçlendirilmiş devlet komitesinin başına geçerek perde arkasından iktidarını sürdürmek ya da kimse beklemese de köşesine çekilmek.

Değişikliklerin kabul edilmesi, Putin'in 2024'den sonra da mutlaka başkanlık koltuğunda oturmaya devam edeceği anlamına gelmiyor.

Virüs salgını ve ekonomik kriz nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan halkın oylamaya ilgisini artırabilmek amacıyla değişikliklerin arasına pek çok "cazip" madde konuldu.

Toplam 206 değişiklik içinde uluslararası kamuoyunda asıl öne çıkan, 67 yaşındaki Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görev süresinin dolacağı 2024 yılından sonra, isterse ve aday olmaya karar verirse 2036'ya kadar iktidarda kalabilme hakkı veren öneri oldu.

Rusya'da anayasa değişiklikleriyle ilgili oylamadan alınan resmi olmayan ilk sonuçlar değişikliklerin beklendiği gibi halk tarafından onaylandığını gösteriyor.

Peki, 1999'dan bu yana iktidarda bulunan ve artık "çar" diye anılmaya başlanan Putin kim?

"Son 20 yılda uluslararası alanda adından en çok söz ettiren lider kimdir" diye bir soru sorulsa herhalde büyük çoğunluk onu işaret eder.

Ama ortada garip bir durum var: Putin ne kadar ünlü olsa da hakkındaki bilgiler son derece sınırlı.

Üstelik, geçmişiyle ilgili bilgilerin neredeyse tamamına yakınının tek bir kaynağı var.

Putin'in hayatıyla ilgili tek kaynak ne?

1999 yılının son günü aniden istifa eden Boris Yeltsin'in yerine devlet başkanlığını vekaleten üstlenen Putin, 26 Mart 2000'deki seçimler öncesi üç gazeteciyi Kremlin'e çağırdı ve hayat hikâyesini anlattı.

İşte, bugün "Putin'in geçmişi" diye bilinenlerin büyük bölümü "Başkan Anlatıyor" adıyla yayımlanan o kitaba dayanıyor ve bu bilgileri başka bir kaynaktan doğrulama ya da yalanlama olanağı bulunmuyor.

Kalan sınırlı bilginin kaynağı ise, başta Maşa Gessen olmak üzere bazı Rus ve yabancı gazetecilerin onun hakkında yazdığı kitaplar.

Böylece ortaya şöyle bir "Putin portresi" çıkıyor:

1952 yılında Leningrad'da (şimdiki St. Petersburg) doğdu. "Komünalka"da yani birden fazla ailenin mutfak, banyo ve tuvaleti ortak kullanıldığı bir evde yaşıyordu.