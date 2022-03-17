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  4. Vladimir Putin Rus ekonomisinin tepetaklak olmasından onları sorumlu tuttu! 'Villarında istiridye yiyenler...'

Vladimir Putin Rus ekonomisinin tepetaklak olmasından onları sorumlu tuttu! 'Villarında istiridye yiyenler...'

17.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgalinin üstünden neredeyse üç hafta geçtikten sonra Rus oligarklara ateş püskürdü. Rus iş adamlarının Batı'nın yaptırımlarından kaçmak için 'hainlik' yaptığını ifade eden Putin, 'Miami'de veya Fransız Rivierası'nda istiridye ve kaz ciğeri yiyenler halkımızı anlayamaz' dedi.

Vladimir Putin Rus ekonomisinin tepetaklak olmasından onları sorumlu tuttu! 'Villarında istiridye yiyenler...'

Tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Putin, zengin iş adamlarına adeta ateş püskürdü. Rus oligarklara 'hainler' diyen Putin, iş adamlarının Batı'nın yaptırımlarından kaçmak için ülkelerini sattığını ifade etti.

Putin'in hedeflerinden biri de ünlü iş adamı Roman Abramoviç oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden neredeyse üç hafta sonra gelen bu konuşmada Rus devlet adamı hedef aldığı oligarklara ‘hainler’ diyerek ateş püskürdü.

Rus oligark Roman Abramoviç, Batı yaptırımlarından etkilenen birçok kişiden biriydi.

MYNET - DIŞ HABER

'VİLLARINDA İSTİRİDYE YİYENLER BİZİ ANLAYAMAZ'

Putin, "Miami'de ya da Fransız Rivierası'nda villalarında istiridye veya kaz ciğeri yiyenle halkı anlamıyor. Sorun şu ki, zihinsel olarak halkımızla değiller. Batı'nın tek bir amacı var o da Rusya'yı bölüp ele geçirmek!

Batı'ya da mesaj gönderen Vladimir Putin 'Biz güçlü ve egemen Rusya için mücadele ediyoruz. Batı ise bunu istemiyor ve sözde yaptırımlarla bizi zor duruma sokmaya çalışıyor.'

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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