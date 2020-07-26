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Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskıy Ukrayna’daki iç savaşı görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2020 22:38 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskıy, telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Ukrayna’da yaşanan iç savaş ele alındı.

Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskıy Ukrayna’daki iç savaşı görüştü

Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşın tarafları olarak nitelendirilen Rusya ve Ukrayna’dan ilk temaslar gelmeye başladı. Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko döneminde iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskıy dönemiyle iyileşmeye başladı.

Putin ve Zelenskıy telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna’daki iç savaşı ele aldı. Liderler, çatışmaların durdurulması ve ilan edilen ateşkesin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada Putin ve Zelenskıy’ın telefon görüşmesinde yapılan anlaşmaları ele aldığı aktarılarak, “Liderler tarafından Ukrayna iç savaşının tüm yönleri detaylarıyla görüşüldü. Görüşmede Minsk temas grubunun çalışmaları neticesinde müzakere çabalarının arttırılması gerektiği belirtildi. 27 Temmuz’da Kiev yönetimi ile muhalifler tarafından ilan edilen yeni ateşkesin önemi vurgulandı” denildi.

Açıklamada ayrıca “2019 yılında Paris’te düzenlenen Normandiya Formatı’nda yapılan anlaşmaların uygulanması gerekliliği taraflarca vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin, "Kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin varılan uzlaşı hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy, "Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz 2020 itibariyle kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafların bu uzlaşıya uygun hareket etmesini bekliyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı. (İHA-DHA)

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