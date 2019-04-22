Ukrayna Devlet Başkanı artık bir komedyen

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Koruma ordusu olmadan, bisikletle başkent sokaklarında gezen, yolsuzluklara savaş açan "Devlet Başkanı Goloborodko" karakteri, ülkede milyonların sevgilisi haline geldi. Televizyonda reytingi 20 milyona ulaşan diziyi, YouTube'da ise 100 milyona yakın kişi izledi. Dizi birçok farklı dile çevrildi.

Başkent Kiev'de caddelerde Vladimir Zelenskiy'nin fotoğrafının olduğu ve "Halkın başkanı" yazan reklam afişleri ilk kez 2015 yılında ortaya çıkmıştı. Önce anlam verilemeyen bu reklamların, Zelenskiy'nin başrolünde olduğu "Halkın Hizmetkârı" adlı yeni televizyon dizine ait olduğu anlaşıldı.

Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre Zelenskiy yüzde 73,21 oyla yarışı kazandı. Rakibi Petro Poroşenko'nun oy oranı ise yüzde 24,45'te kaldı.

Ukrayna'nın 41 yaşındaki en ünlü komedyeni Vladimir Zelenskiy, ilk kez adım attığı siyaset sahnesinde kısa süre içinde büyük bir halk desteğini arkasına alarak devlet başkanı seçildi.

Hukuk fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda bir grup arkadaşıyla birlikte "95 Kvartal" adlı komedi grubunu kurdu.

Vladimir Zelenskiy, 1978 yılında Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren tiyatro tutkusu olan Zelenskiy, henüz ortaokul yıllarında ünlü komedi televizyon programı KVN'de rol almaya başladı.

Seçim sürecindeki başarısında dizinin rolünü kabul eden ünlü komedyen, "Canlandırdığım karakterle ben tabii ki farklı kişileriz. Ama bu karakterle aynı ahlaki değerlere sahibim" demişti.

Zelenskiy, kendisini Goloborodko karekteriyle özdeşleştirenlerin yanı sıra, Poroşenko'nun 5 yıllık iktidarında hayal kırıklığına uğrayan Ukraynalıların tepki oylarıyla da devlet başkanı seçildi.

Fakat dizi gerçek oldu, Halkın Hizmetkârı Partisi'nin adayı Zelenskiy, ülkenin en zengin oligarklarından biri olan rakibi Petro Poroşenko'ya büyük fark atarak seçim zaferini ilan etti.

Komedi gösterileri için senaryolar yazan Zelenskiy, farklı televizyon programlarında boy gösterdikçe Ukrayna'nın en ünlü ekran yüzlerinden biri oldu.

"Kvartal 95" grubu, "Halkın Hizmetkârı" da dahil birçok komedi dizisine imza attı.

Ukrayna'nın en popüler komedi programı olan "Veçernıy Kvartal"da Zelenskiy, siyasi ve sosyal konulardaki hiciv ağırlıklı şovlarıyla kendini milyonlara sevdirdi.

ERDOĞAN'I DA HİCVETMİŞTİ



Vladimir Zelenskiy'nin komedi programı "Veçerny Kvartal"ın çekimleri birçoz kez Türkiye'de de yapıldı. Bunlardan birinde ünlü komedyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hicvetmişti.

Türkiye konulu gösteride, Zelenskiy'nin sahneyi paylaştığı komedyenlerden biri, "Bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, yarın da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, yarından sonra da, ondan sonra da, her zaman Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan" diyor. Zelenskiy de gülümseyerek ve elini sallayarak bu sözleri onaylıyor.

MAYDAN OLAYLARINDA SAHNEDE

Ukrayna'da 2013 yılında patlak veren iktidar karşıtı gösterilere destek veren Zelenskiy, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı milislere karşı savaşan askerler için birçok konser ve gösteri organize etti.