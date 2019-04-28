HABER

Vladimir Zelenskiy'nin Bodrum tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 00:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle şehir merkezinde bir restoranda yemek yedi - Sadece Anadolu Ajansı muhabirlerinin takip ettiği Vladimir Zelenskiy'nin işletmenin ocakbaşında et pişirdiği andaki mutluluğu fotoğraf karesine yansıdı

ALİ BALLI/OSMAN URAS - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle ilçede merkezindeki bir restoranda yemek yedi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde otelde zaman geçirdi.

Akşam üzeri otelden çıkış yapan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki "Neyzar'ın Yeri Marina Bistro Ocakbaşı" isimli işletmeye geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında işletmeye gelen Zelenskiy ve ailesi, burada et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yedi.

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanı, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirdi. Zelenskiy'nin gecede oldukça keyifli olduğu fotoğraf karesine de yansıdı.

Sadece Anadolu Ajansı muhabirlerinin takip ettiği Zelenskiy ve ailesi daha sonra koruma araçları eşliğinde işletmeden ayrıldı. Zelenskiy'nin çıkışı sırasında görüntü çekilmesine izin verilmedi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sırasında ilginç eylem iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbestFenerbahçe-Trabzonspor maçı sırasında ilginç eylem iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest
Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Muğla Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy Vladimir Zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Doktordan acı haber!

Kars'ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.