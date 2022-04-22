Vlog çekmek isteyenlere özel en iyi vlog kamerası çeşitleri

"Vlog kamerası nedir?" diye düşünüyorsanız kısaca bahsedelim. Vlog kameraları minimal tarzda tasarlanan ve kişinin oldukça kolay kullanabileceği kameralar diyebiliriz. Bu kameralar sayesinde kişiler tatillerini, özel anlarını, günlük işlerini kayıt altına alarak isterlerse kendi arşivlerini oluşturabilir isterlerse sosyal medya hesaplarında paylaşabilir. Daha çok sosyal medya fenomenleri tarafından tercih edilen vlog kameraları ile siz de gelişen teknoloji çağına uyum sağlayabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. En iyi vlog kamerası 2021: Sony ZV-1 Vlog Kamerası

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Bir gününüzü profesyonel olarak kayıt altına mı almak istiyorsunuz? En iyi vlog kamerası 2021 modellerinden olan Sony ZV-1'in ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Hızlı ve hassas netleme geçişleri sayesinde yüksek çözünürlükte video çekmenizi sağlar. Günlük kullanım için tasarlanan modelin değişken açılı LCD ekranı, kayıt lambası ve gövde kolu vlog çekmeyi kolay hâle getirir. Rüzgâr siperi ve 3 kapsüllü mikrofon özelliğiyle rüzgâra rağmen sesinizin net çıkmasını sağlar. Minimal tasarımı sayesinde el içerisine oturduğu için kolayca kullanabilirsiniz. Zahmetsiz kullanımıyla ön plana çıkan Sony ZV-1 Vlog Kamerası'yla keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

2. Vlog çekiminde sık sık tercih edilen kamera: Canon EOS M50

Canon EOS M50'nin modern, ergonomik tasarımı, dokunmatik ekranı ve elektronik vizör özelliğiyle vlog çekmeyi kolay hâle getirir. Kompakt ve bağlantı özeliğine sahip aynasız fotoğraf makinesi, yüksek çözünürlükte fotoğraf çekmeyi mümkün kılar. Renkleri detaylı şekilde belli eden kameranın 4K video özelliği full HD'ye kıyasla 4 kat daha fazla netlik sağladığı için istediğiniz kaliteyi sunar. Böylece vloglarınızı yüksek çözünürlükte çekebilirsiniz. Bluetooth özelliği ile kesintisiz bağlantı yapabilirsiniz. Wi-Fi özelliğini kullanarak videolarınızı hızlıca paylaşabilirsiniz. Dilerseniz tripod kullanarak istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

3. Minimal tasarımıyla ön planda: DJI DJI Osmo Pocket Gimbal

Güzel anlarınızı vlog çekerek kayıt altına almanız için tasarlanan DJI Osmo Pocket Gimbal, oldukça küçük boyutuyla fazla yer kaplamaz. Sezgisel özelliği ile tüm kontrolü size bırakır. Kamera; panorama, motionlapse ve active track gibi çeşitli özellikleri sayesinde profesyonel çekim yapmanızı sağlar. Motionplase özelliği ile gününüzü tek bir çekime sıkıştırabilirsiniz. Timelapse özelliği ise saatleri saniyelere dönüştürür. 4K Ultra HD özelliği sayesinde yüksek çözünürlükte videolar çekebilirsiniz. NightShot fonksiyonuyla düşük ışıklı sahnelerin parlaklığını otomatik olarak arttırır. Tamamen vlog çekmek için tasarlanan Osmo Pocket, minimal tasarımı sayesinde gittiğiniz her yerde sizinle olur.

4. Ön ekran rahatlığı sunan kamera: GoPro Hero9 Black Aksiyon

Full HD videolar çekmek için GoPro Hero 9 Black Aksiyon Kamerası'nı kullanabilirsiniz. Vlog çekmeye yeni başlıyorsanız ve kolay kullanabileceğiniz kamera arıyorsanız GoPro sizin için doğru seçenek olabilir. SuperPhoto özelliği sayesinde yüksek kalitede fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Selfie çerçevesi ile ön ekranı kullanarak daha rahat çekimler yapabilirsiniz. Tripod kullanarak kamerayı sabitleyebilirsiniz. Gece modunu kullanarak karanlıkta bile oldukça net görüntüler elde edebilirsiniz. Rüzgâr filtresi ve 10 metreye kadar su geçirmeyen koruma sınıfı sayesinde çeşitli açık alan çekimlerinizde kaliteyi yakalayabilirsiniz.

5. Canon EOS 250D Dijital Fotoğraf Makinesi ile anılar biriktirin

4K çözünürlükte videolar kaydetmek için Canon EOS 250D BK 18-55 IS STM Dijital Fotoğraf Makinesi'nin özelliklerinden yararlanın! Gövdesindeki sensör ve işlemcisi sayesinde hareket hâlindeyken bile kaliteli video çekmenizi sağlar. Tatil, özel gün ve günlük etkinliklerinizi vlog olarak çekebilirsiniz. Minimal tasarımı sayesinde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Bluetooth özelliği sayesinde telefonunuza, bilgisayarınıza ya da tabletinize resim ve videoları saniyeler içerisinde yedekleyebilirsiniz. Hareket eden dokunmatik ekran tasarımı çekim yapmayı kolaylaştırır. Düşük ışıkta dahi net kareler yakalayan kamera, zengin renkleriyle harika çekimler yapmanızı sağlar.

6. Sony A6000 ile Eye AF özelliğinin avantajından yararlanabilirsiniz

Özel anlarınızı unutmamak için vlog olarak çekebilirsiniz! Sony A6000 Fotoğraf Makinesi vlog çekmek için oldukça ideal. A6000 ile hiçbir anınızı kaçırmadan kaydedebilirsiniz. Yapay zekâ tabanlı nesne algılaması sayesinde yüksek hızda hareket eden nesneleri bile netler. Eye AF ile hareket hâlinde portre özelliğini kullanırken kesintisiz göz takibi yapar. Yüzünüz aşağı bakıyor olsa dahi Eye AF özelliği etkin olur. Göz algılama algoritması insanlarda çalıştığı gibi hayvanlarda da çalışır. Vlog videolarınıza evcil hayvanlarınızı da ekleyerek unutulmayacak video serileri hazırlayabilirsiniz. Gelişmiş özellikleri sayesinde hareketli nesnelerin gelecek konumlarını tahmin eder.

7. En iyi vlog kamerası: Panasonic Lumix DMC-LX15

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En iyi vlog kamerası önerileri arasında yer alan Panasonic Lumix DMC-LX15, minimal tasarımı sayesinde avuç içinize sığar. Hem elle hem otomatik odaklama özelliği bulunan kamera sayesinde her anınızı yüksek çözünürlükte kaydedebilirsiniz. Hafif yapısıyla uzun süre kullanabilirsiniz. Optik zoom özelliğini kullanarak çekmek istediğiniz yeri yakınlaştırabilirsiniz. Hareketli ekran tasarımı, vlog çekimini daha kolay hâle getirir. Dokunmatik ekranı sayesinde kolayca kullanabilirsiniz. Ultra HD kalitede vloglar çekebilir ve anılarınızı kaydedebilirsiniz. Wi-Fi özelliğini kullanarak çektiğiniz vlogları hızlıca bilgisayarınıza ya da sosyal medya hesabınıza aktarabilirsiniz.

8. Çift ekran deneyimini DJI Action Combo Aksiyon Kamerası ile yaşayın

En iyi vlog kamerası modelleri arasında yer alan DJI Action Combo Kamera ile çift ekran deneyimini yaşayabilirsiniz. Kamerayı 10 metreye kadar su geçirmez özelliği sayesinde birçok dış mekân çekimlerinde kullanabilirsiniz. Hatta su geçirmez kılıfını kullanarak 60 metreye kadar suya sokabilir, dalış gibi farklı etkinliklerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Güç modunu kullanarak 3 saate kadar aralıksız kullanabilirsiniz. Toza karşı dayanıklı olduğu için aksiyon içerikli çekimlerde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kamera sarsıntısını ve dönüşünü gerçek olarak algılar. Böylece gerekli düzenlemeleri otomatik olarak yapar.

9. Vlog çekmeyi kolay hâle getiren kamera: Sony A7 III Full Frame

Sony A7 III Full Frame, arkadan aydınlatma ve boşluksuz yonga üstü lens tasarımıyla ön plana çıkar. Gürültü engelleme özelliği sayesinde sesinizin net çıkmasını sağlar. Doğa ve portre görüntülerinde maksimum çözünürlük sunar. AF özelliği ile hızlı hareketli nesneleri kolayca yakalar. Eye AF özelliği ise netlemeyi gözlerde tutar ve maksimum görüntü kalitesi sağlar. Böylece vlog çekerken net ve pürüzsüz kayıt yapabilirsiniz. Otomatik netleme özelliği ile her anı yakalayabilirsiniz. Titremeleri otomatik olarak saptar ve fotoğraf üzerindeki etkisini en aza indirir.

10. Su geçirmez vlog kamerası: GoPro Hero8 Black

Tatillerinizde tercih edebileceğiniz GoPro Hero8 Black, su geçirmez özelliği ile ön plana çıkar. Objektifi darbelere karşı dayanıklı olduğu için dış çekimlerde rahatlıkla kullanılır. Küçük vlog kamerası, cepte bile rahatça taşınır. Ergonomik tasarımı sayesinde hem pil değişimi hem aksesuarları takıp çıkarması oldukça kolay. Videolarınızı farklı medya modlarını kullanarak daha kaliteli hâle getirebilirsiniz. 3 adet mikrofonu ve rüzgâr gürültüsünü azaltma özelliğiyle daha kaliteli çekimler yapmanızı sağlar. Vlog çekerek kendinize bir anı arşivi oluşturmak istiyorsanız GoPro Hero8 Black'in ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.