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Vlog çekmekten hoşlanan kullanıcılar için tasarlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Lumix G100 , 20.3MP değerde, 5 eksenli hibrit görüntü sabitleme sistemine sahip ve 4K çözünürlüklü videolar dahi kaydedebiliyor. Tabii 4K seçeneğini işaretlediğinizde 30, 1080p çekim yaptığınızda da 60FPS değerini görebileceksiniz.

Vlog çekmekten hoşlanan kullanıcılar için tasarlandı

Ürün, pek çok farklı sosyal medya platformuna uygun görüntü oranlarında video kaydı gerçekleştirebiliyor; 4:5, 5:4 ve 9:16. Evet, Instagram için de ekstradan bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor.

Lumix G100 , daha kaliteli ses kayıtları için Nokia’nın OZO Audio teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Kameranın üzerinde yer alan 3’lü mikrofon dizisi, kaliteli işitsel kayıtlar için çalışıyor ve örneğin, biri konuşurken ses kayıt kalitesi ve seviyesinin aynı kalması için işlem de yapıyor.

Ürün, Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri sayesinde akıllı telefonlara da bağlanabiliyor. Ayrıca bir micro HDMI bağlantı noktası, bir microUSB bağlantı noktası ve daha kaliteli ses kayıtları için bir mikrofon bağlantı noktası da mevcut.
Eğer istenirse, ürünle farklı lensler de kullanılabilir. İsterseniz şimdi de gelelim fiyata. Gerçi başlıkta bahsettik, ama biraz daha detay verebiliriz.

Lumix G100 , Temmuz ayının sonuna doğru 749 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Bunu TL olarak hesapladığımızda, 5134 TL yapıyor. Tabii cihazı kullanmak için en azından bir tripot ihtiyacınız da olabilir. Panasonic, tripot tarafında da size 50 dolarlık bir çözüm sunuyor.

Oppo Find X2’nin kamerasındaki ses özelliklerinden haberiniz var mı?

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