VOA Eski Genel Müdürü ABD Küresel Medya Dairesi Başkanı Adayı

ABD Senatosu'ndaki bir komisyon, Başkan Joe Biden'ın Amerika'nın Sesi'nin de bağlı olduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi'nin (USAGM) başkanlığına aday gösterdiği Amanda Bennett'in ifade verdiği bir oturum düzenledi. VOA'in eski genel müdürü Amanda Bennett, değişen teknolojiler, gazetecilere yönelik tehditler ve dünya genelinde özgür basına uygulanan baskılar nedeniyle Amerikan uluslararası yayıncılığının karşı karşıya olduğu zorluklar hakkındaki soruları yanıtladı.

Beyaz Saray'ın yıllık 840 milyon dolardan fazla bütçeye sahip olan ve altı yayın kuruluşunu bünyesinde barındıran Amerikan uluslararası yayıncılık kurumu USAGM'in yöneticiliğini yapması için aday gösterdiği Amanda Bennett, Senato'daki oturumda, "Tarihin kritik bir kesişimindeyiz. Gazetecilik ve kamu diplomasisi, dezenformasyona başvuran otoriter rejimlerin daha önce hiç olmadığı ölçüde hedefi haline gelmiş durumda. Bu rejimler, güvenilir, gerçeklere dayalı ve tarafsız haberciliği hedef alıyor. Gazetecilik benim hayatım" şeklinde konuştu.

VOA'de yöneticilik yapmış olmanın dışında Pulitzer ödüllü bir gazeteci, editör ve idareci olan ve uzun yıllara dayalı basın deneyimi bulunan Bennett, USAGM'in Senato tarafından onaylanacak ikinci başkanı olacak. USAGM'in Senato onaylı ilk başkanı eski Başkan Donald Trump'ın bu görev için aday gösterdiği muhafazakar belgesel film yapımcısı Michael Pack'di. Pack, 2021 yılında Biden yönetiminin talebi üzerine, kurumun bağımsızlığına ilişkin kaygıların damga vurduğu tartışmalı görev süresi sonrasında istifa etmişti.

Oturumda söz alan Demokrat Partili Hawaii Senatörü Brian Schatz, Bennett'a, USAGM'in itibarının nasıl korunacağı ve kurumun küresel çapta gerçeklerin, bağımsız ve doğru bilgilerin yayılması dışında başka hiç kimse için çalışmadığı hissinin hem Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer, hem de tüm dünyada yeniden inşa edilmesi için ne yapılması gerektiğini sordu.

Bennett, bu soruya, "Yaklaşık 50 yıllık gazetecilik kariyerimde tarafsızlık ve tarafsız gazetecilik ilkelerine sadık kalmak için çabaladım. Bu ilkelere bağlı kalmaya devam etme niyetim var. USAGM de özünde bu ilkeleri istiyor. Amerika'nın Sesi'nde partizanlığa yer yoktur" şeklinde yanıt verdi.

Ancak kimileri, Bennett'in yöneticiliği döneminde VOA'de moralin düştüğü, VOA'in Çin'in Corona virüsüyle mücadele etme yöntemleriyle ilgili haberlerinin "yumuşak" olduğu şeklinde eleştiriler getiriyor. Bennett ise yöneticiliği sırasında otoriter rejimlerle ilgili yapılan haberleri savundu ve USAGM'i dünya genelinde propagandayla mücadele etmeye teşvik eden Cumhuriyetçi Partililer'in görüşlerini dinledi.

Cumhuriyetçi Partili Wyoming Senatörü John Barrasso, basın özgürlüğü ve demokrasinin gerilediği bir dönemde Amerikan uluslararası yayıncılığının önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. "Otoriter hükümetlerin haberleri engellediği ve vatandaşlarına sansür uyguladığı dönemde bu kurum, güvenilir, zamanında ve doğru bilgi verebilir" diyen Senatör Barrasso, "Uluslararası topluma denge ve nesnellik sağlama ihtiyacı var. Bu, özellikle dezenformasyonun, propagandanın ve terörist ideolojinin haberlere egemen olduğu ülkeler için geçerli" şeklinde konuştu.

Amanda Bennett'ın adaylığının Demokrat Parti kontrolundaki Senato komisyonunda onay alması ve önümüzdeki haftalarda Senato'nun tamamı tarafından oylanması bekleniyor.

