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VOA Genel Müdürü Bennett'tan SETA Açıklaması

10.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

VOA Genel Müdürü Amanda Bennett, güvenilir ve tarafsızlığın, VOA’nın Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki gazeteciliğinin ayırıcı niteliği olduğunu söyledi

VOA Genel Müdürü Bennett'tan SETA Açıklaması

VOA Genel Müdürü Amanda Bennett, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporuna tepki gösterdi. Bennett, güvenilir ve tarafsızlığın, VOA’nın Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki gazeteciliğinin ayırıcı niteliği olduğunu söyledi.

Bennett, uluslararası medya kuruluşları bünyesinde görev alan Türk gazeteciler hakkında yorumlar içeren raporla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Hangi haberleri yayınlayacağımıza ve nasıl haber yapacağımıza başka örgütler değil muhabirlerimiz ve editörlerimiz karar verir. Herhangi ve her türlü siyasi müdahaleden bağımsız, en profesyonel standartlarda gazeteciliği yansıtan içerikler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Uluslararası medya kuruluşlarının Türkçe servislerinde çalışan Türk gazetecilerle ilgili ayrıntılara yer veren SETA raporu birçok siyasetçi ve gazetecilik örgütünce ‘’fişleme’’ olarak niteleniyor.

Son olarak Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü RSF, 21 gazetecilik örgütünün de imzası bulunduğu bir açıklama yayınlamış ve bu kurumlarda çalışan gazetecilerin açıkça hedef gösterildiğini, gazetecilere yönelik baskıda görülen bu "yeni ve tehlikeli tırmanıştan" endişe duyulduğunu bildirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Bu rapor medya tarihimizin yüz karasıdır. Bu rapor fişlemedir. Bu gazeteciler neden kendi gazetelerinde çalışamadılar? Bunları araştırdılar mı? Hayır. SETA, bir düşünce kuruluşu değildir, iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Cebini dolduran, iktidarın şakşakçılığını yapan bir sivil toplum kuruluşu” demişti.

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