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VOA İntihal Olaylarıyla İlgili İnceleme başlattı

30.05.2021 04:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialar hafta içinde Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan VOA Afrika Dairesi’nin iki eski çalışanı, intihal ve taraflı yayıncılık iddialarını yöneticilerine ve VOA standartlarından sorumlu editöre ilettiklerini, ancak iddialarının zamanında dikkate alınmadığını savunuyor

VOA İntihal Olaylarıyla İlgili İnceleme başlattı

Amerika’nın Sesi, bir süre önce yapılan intihal iddialarını kabul ederek iç inceleme başlattı.

İddialar hafta içinde Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan VOA Afrika Dairesi’nin iki eski çalışanı, intihal ve taraflı yayıncılık iddialarını yöneticilerine ve VOA standartlarından sorumlu editöre ilettiklerini, ancak iddialarının zamanında dikkate alınmadığını savunuyor.

Şikayetlerden biri, kuruma çalışan bir serbest gazetecinin haber içeriklerinde, diğeri de ‘Our Voices’ adllı TV programının yapımcısının program metinlerinde yapıldığı iddia edilen alıntıları ilgilendiriyor.

VOA intihal olayına karışan çalışanlarının isimlerini açıklamadı.

Kurum içi bir e-posta mesajı yayınlayan VOA Genel Müdür Vekili Yolanda Lopez, yönetimin “olaylardan üzüntü duyduğunu” bildirdi.

Lopez mesajında şikayetlerin incelendiğini, bu tarz olaylara gelecekte zaman kaybetmeden ve uygun bir şekilde müdahale edebilmek için gerekli iç değerlendirmelerin yapılacağını açıkladı. E-posta mesajında ayrıca VOA’nin intihalle ilgili gözden geçirilmiş politikalarını içeren bir belge de paylaşıldı.

Adı geçen serbest gazetecinin VOA’in İngilizce sitesinde yer alan iki yazısı geçtiğimiz hafta içinde, önceki versiyonlarında intihal tespit edildiği uyarılarıyla bir kez daha güncellendi. Söz konusu gazetecinin kurumla ilişkisi kesildi.

Washington Post gazetesine konuşan eski çalışanlardan biri, ayrıca kurumdan istifa nedenini VOA’in Tigray Savaşı sırasında Etiyopya hükümeti yanlısı yayın yaptığı iddiasına bağladı.

Amerika’nın Sesi’nin haber standartlarından sorumlu editörü Steven Springer şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamasında, geçmişte intihal iddialarıyla ilgili olarak VOA’in gerekli tedbirleri aldığını, bununla birlikte bu tarz olaylara meslek hayatı boyunca çok az rastladığını söyledi.

VOA’den istifa eden iki gazeteci, Washington Post’a yaptıkları açıklamalarında kurumun şikayetlerine karşı zamanında adım atmadığını savunuyor. Springer ise gerekli tedbirleri zamanında aldığını ve gerekli önerilerini kurum yöneticilerine sunduğunu belirtti. Springer intihal tespit edilen üç Our Voices programının web sitesinden çekildiğini sözlerine ekledi.

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