VOA İntihal Olaylarıyla İlgili İnceleme başlattı

Lopez mesajında şikayetlerin incelendiğini, bu tarz olaylara gelecekte zaman kaybetmeden ve uygun bir şekilde müdahale edebilmek için gerekli iç değerlendirmelerin yapılacağını açıkladı. E-posta mesajında ayrıca VOA’nin intihalle ilgili gözden geçirilmiş politikalarını içeren bir belge de paylaşıldı.

Şikayetlerden biri, kuruma çalışan bir serbest gazetecinin haber içeriklerinde, diğeri de ‘Our Voices’ adllı TV programının yapımcısının program metinlerinde yapıldığı iddia edilen alıntıları ilgilendiriyor.

İddialar hafta içinde Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan VOA Afrika Dairesi’nin iki eski çalışanı, intihal ve taraflı yayıncılık iddialarını yöneticilerine ve VOA standartlarından sorumlu editöre ilettiklerini, ancak iddialarının zamanında dikkate alınmadığını savunuyor.

Amerika’nın Sesi, bir süre önce yapılan intihal iddialarını kabul ederek iç inceleme başlattı.

Adı geçen serbest gazetecinin VOA’in İngilizce sitesinde yer alan iki yazısı geçtiğimiz hafta içinde, önceki versiyonlarında intihal tespit edildiği uyarılarıyla bir kez daha güncellendi. Söz konusu gazetecinin kurumla ilişkisi kesildi.

Washington Post gazetesine konuşan eski çalışanlardan biri, ayrıca kurumdan istifa nedenini VOA’in Tigray Savaşı sırasında Etiyopya hükümeti yanlısı yayın yaptığı iddiasına bağladı.

Amerika’nın Sesi’nin haber standartlarından sorumlu editörü Steven Springer şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamasında, geçmişte intihal iddialarıyla ilgili olarak VOA’in gerekli tedbirleri aldığını, bununla birlikte bu tarz olaylara meslek hayatı boyunca çok az rastladığını söyledi.

VOA’den istifa eden iki gazeteci, Washington Post’a yaptıkları açıklamalarında kurumun şikayetlerine karşı zamanında adım atmadığını savunuyor. Springer ise gerekli tedbirleri zamanında aldığını ve gerekli önerilerini kurum yöneticilerine sunduğunu belirtti. Springer intihal tespit edilen üç Our Voices programının web sitesinden çekildiğini sözlerine ekledi.

