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VOA Urdu Yayınlarına Biden Videosu Soruşturması

31.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

ABD Küresel Medya Dairesi, soruşturmada Amerika'nın Sesi'nin Urdu Yayın Bölümü’nce yayınlanan videonun dairenin tarafsızlık ilkesini ihlal edip-etmediğini belirleyecek

VOA Urdu Yayınlarına Biden Videosu Soruşturması

ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM), Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Urdu Yayın Bölümü tarafından yayınlanan bir videonun dairenin yazı işleriyle ilgili standartlarına ve daire çalışanlarının siyasi faaliyetlerini düzenleyen federal yasalara aykırı olup-olmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

VOA logosu taşıyan Urdu altyazılı video, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın, Müslüman Amerikalılar'ın siyasi sürece katılımını teşvik eden Engage Action adlı örgütün 20 Temmuz'da düzenlediği “Bir Milyon Müslüman Oy” adlı etkinlikte yaptığı konuşmayı içeriyor.

VOA Urdu'nun internet sitesi ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan görüntüler, daha sonra VOA editörleri tarafından yayından kaldırılmıştı.

VOA'i çatısı altında bulunduran USAGM'den dün yapılan açıklamada soruşturmada videonun yayınlanmasından kimin sorumlu olduğunun ve federal kamu çalışanlarının partizan faaliyetlerde bulunmasını engelleyen Hatch Yasası'nın ihlal edilip-edilmediğinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.

USAGM Başkanı Michael Pack, açıklamasında, “Amerika'daki seçimleri etkileme girişiminde bulunan USAGM elemanları bu davranışlarından sorumlu tutulacaktır” dedi.

VOA gazetecileri, dengeli ve tarafsız haber vermekle yükümlü. Federal çalışanlar ve bazı sözleşmeli elemanlar da görev başında oldukları sürece siyasi faaliyetlere katılmalarını engelleyen Hatch Yasası'na sadık kalmak zorunda.

Hatch Yasası'nı ihlal eden kamu çalışanları işlerini kaybetme, kıdem düşürme ya da 1.000 dolara kadar para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

VOA Urdu'nun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kullanılan iki dakikalık video, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Amerikalı Müslümanlar'a, seçildiği takdirde Biden yönetiminin Müslümanlar'ı kaygılandıran meselelere eğileceğini ve Trump yönetiminin bazen ”Müslüman yasağı” olarak atıfta bulunduğu politikalara karşı çıkacağını söylediğini gösteriyor. Trump yönetiminin getirdiği ve nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlar’ın oluşturduğu yedi ülkenin vatandaşlarına yönelik 90 günlük göçmenlik yasağı, bu ülkelerin sadece Müslüman değil, tüm vatandaşlarına uygulanmış ancak başka ülkelerin Müslüman vatandaşları, uygulamadan muaf tutulmuştu.

ABD Anayasa Mahkemesi ise 2018 yılının Haziran ayında Trump yönetiminin göçmenlik politikasını sürdürmesi yönünde karar almıştı.

VOA Urdu'nun resmi Facebook hesabı yaklaşık 3 buçuk milyon, Twitter hesabıysa 184 binden fazla takipçiye sahip.

ABD Nüfus Sayımı Dairesi verilerine göre 2009-2013 yılları arasında Amerika'da Urdu dilini konuşan 397 bin kişi yaşıyordu.

USAGM Başkanı Michael Pack, açıklamasında, ”Haber ağlarımız Amerika'nın tüm dünyaya seslendiği megafondur. Bu paha biçilmez aygıt, Amerikan kamuoyunun sağladığı cömert fonlarla destekleniyor. Dairemizin itibarını ve yayınladığımız içeriğin ilkesel bütünlüğünü korumak için gazetecilik standartlarını çiğneyen ihlallerin hızla ve adil bir şekilde ele alınmasını sağlamaya devam edeceğim” dedi.

VOA, Urdu dahil 47 dilde, dünyada ifade özgürlüğünün en çok baskı altında olduğu bazı ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye bağımsız, tarafsız ve önyargısız haber yayını gerçekleştiriyor.

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