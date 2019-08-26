VOA Yöneticilerinden Akbar Ayazi Hayatını Kaybetti

Voice of America (VOA) Güney ve Orta Asya Bölümü Başkanı Akbar Ayazi, Pazar günü akciğer kanserine karşı verdiği mücadelede yenik düştü. Hastalık sürecinde zatürreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Ayazi 65 yaşındaydı.
VOA’in Türkiye’den Afganistan’a kadar geniş bir bölgede yaptığı yabancı dil yayınlarına 2015’ten bu yana liderlik eden Ayazi’nin ölümü meslektaşları ve dostları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ayazi için “Afganistan’da gazeteciliğin öncülerindendi” ifadesini kullandı. Yayınladığı baş sağlığı mesajında Gani, emektar gazetecinin bilgi birikimi ve yetkinliğiyle basın dünyasında önemli konumlarda çalıştığını, Afgan toplumunu sosyal medya aracılığıyla bilgilendirmekte önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
VOA Genel Müdürü Amanda Bennett ise Ayazi’nin ölümünün hem eşi ve çocukları hem de VOA içindeki ailesi için çok üzücü bir kayıp olduğunu söyledi. Bennett, “Akbar yaratıcılığı, işine bağlılığı ve tutkusuyla VOA’de iyi olan her şeyin vücut bulmuş hali gibiydi. Hepimiz onu çok özleyececeğiz” ifadelerini kullandı.
Bölüm Başkan Yardımcısı Eric Phillips ise “Akbar’ı her zaman sadece bir lider olarak değil çok sevgili dostumuz olarak hatırlayacağız. Güney ve Orta Asya Bölümü için çok büyük bir kayıp” dedi.
Kabil Üniversitesi’nde eğitim gören Ayazi, 1980’de Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali sırasında Amerika’ya göç etmişti. Üniversite yıllarından başlayan yayıncılık tutkusunu 1982’de VOA’ya katılarak sürdürdü. Kısa sürede kendini göstererek 2005 yılına dek Peştu servisinin müdürlüğünü yaptı.
Ayazi, 2005 yılında Prag’a yerleşerek Radio Free Europe/Radio Liberty’nin Afgan dil bölümü müdürü oldu. 2010 yılında RFE’nin bölge direktörü olan Ayazi, Afganistan, Pakistan, İran ve Irak’a yapılan yayınlardan sorumlu oldu.
2015’te VOA’ye Güney ve Orta Asya bölümü başkanı olarak geri dönen Ayazi hedefinin yapılan haberlerin dinleyicilerin hayatında bir fark yaratmasını sağlayabilmek olduğunu söyledi. Ayazi “Dünyanın bizim tarafımızdaki izleyici kitlesine sadece haber vermemeli; onları özgürlük ve demokrasi gibi değerler konusunda da eğitmeliyiz” demişti.
Ayazi’nin VOA’de yaptığı yenilikler arasında 10 kişilik bir muhabir ve editör kadrosuyla dünyanın dört bir yanındaki şiddet içeren radikal siyasi hareketler üzerine çalışan “Aşırılık İzleme Masası”nın kurulması da bulunuyordu.
Ayazi ayrıca 2009’da ülkesindeki cumhurbaşkanlığı yarışında dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile şimdiki cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan’ın şu anki İcra Başkanı Abdullah Abdullah arasındaki tarihi tartışmanın moderatörlüğünü yapmıştı.
Ayazi evli ve üç kız çocuk sahibiydi.
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