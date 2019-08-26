VOA Yöneticilerinden Akbar Ayazi Hayatını Kaybetti

Voice of America (VOA) Güney ve Orta Asya Bölümü Başkanı Akbar Ayazi, Pazar günü akciğer kanserine karşı verdiği mücadelede yenik düştü. Hastalık sürecinde zatürreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Ayazi 65 yaşındaydı.

VOA’in Türkiye’den Afganistan’a kadar geniş bir bölgede yaptığı yabancı dil yayınlarına 2015’ten bu yana liderlik eden Ayazi’nin ölümü meslektaşları ve dostları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ayazi için “Afganistan’da gazeteciliğin öncülerindendi” ifadesini kullandı. Yayınladığı baş sağlığı mesajında Gani, emektar gazetecinin bilgi birikimi ve yetkinliğiyle basın dünyasında önemli konumlarda çalıştığını, Afgan toplumunu sosyal medya aracılığıyla bilgilendirmekte önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

VOA Genel Müdürü Amanda Bennett ise Ayazi’nin ölümünün hem eşi ve çocukları hem de VOA içindeki ailesi için çok üzücü bir kayıp olduğunu söyledi. Bennett, “Akbar yaratıcılığı, işine bağlılığı ve tutkusuyla VOA’de iyi olan her şeyin vücut bulmuş hali gibiydi. Hepimiz onu çok özleyececeğiz” ifadelerini kullandı.